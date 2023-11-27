Верхняя одежда на зиму, которую уже никто не надевает: как выглядят главные антитренды сезона

В этом сезоне мода нас порадует разнообразными шубами и дубленками, поэтому стоит отказаться от верхней одежды, которая уже давно вышла из моды и только испортит ваш образ.

Найдите время перед новым месяцем сделать ревизию в шкафу и избавьтесь от верхней одежды, которая уже давно неактуальна, пишет 24 Канал.

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Обратите внимание, что в этом сезоне модны дубленки длинные и укороченные и разнообразные шубы, поэтому стоит избавиться от вещей, которые уже давно не имеют ничего общего с тенденциями.

Укороченный пуховик

Коротенькие пуховики встречаются все реже, ведь на первый план вышли пуховики оверсайз, поэтому попробуйте распрощаться с короткими пуховиками раз и навсегда. Они не вернутся в моду, ведь сейчас важно чувствовать себя в холодное время комфортно, поэтому забудьте о такой верхней одежде.



Антитрендовая верхняя одежда / Фото Pinterest

Куртка из экокожи

Избегайте материала из экокожи, потому что этой зимой они совсем неактуальны. Присмотритесь к кремовым или молочным пуховикам, которые хорошо сочетаются со светлой шапкой, шарфом и трикотажным костюмом в светлых цветах.



Антитрендовая верхняя одежда / Фото Pinterest

Парка

Здесь важно обратить внимание именно на фасон. Парки в образах уже давно отжили свое, и их никто не носит. Лучше избегать такой верхней одежды, чтобы вы не выглядели старомодными.



Антитрендовая верхняя одежда / Фото Pinterest

Длинный пуховик

Если в вашем гардеробе есть длинный пуховик, то вы должны знать, что вместе с ним вы путешествуете в прошлом, поскольку сейчас такие пуховики совсем неактуальны и испортят ваш облик.



Антитрендовая верхняя одежда / Фото Pinterest

Естественная шуба

Постарайтесь избавиться и не покупать сознательно натуральную шубу, ведь сейчас это считается моветоном. Все известные бренды отказались от использования натурального меха, поскольку это не гуманно, так что не стоит одевать вещь, которая считается антитрендом.



Антитрендовая верхняя одежда / Фото Pinterest