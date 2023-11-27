Верхняя одежда на зиму, которую уже никто не надевает: как выглядят главные антитренды сезона
В этом сезоне мода нас порадует разнообразными шубами и дубленками, поэтому стоит отказаться от верхней одежды, которая уже давно вышла из моды и только испортит ваш образ.
Найдите время перед новым месяцем сделать ревизию в шкафу и избавьтесь от верхней одежды, которая уже давно неактуальна, пишет 24 Канал.
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Обратите внимание, что в этом сезоне модны дубленки длинные и укороченные и разнообразные шубы, поэтому стоит избавиться от вещей, которые уже давно не имеют ничего общего с тенденциями.
Укороченный пуховик
Коротенькие пуховики встречаются все реже, ведь на первый план вышли пуховики оверсайз, поэтому попробуйте распрощаться с короткими пуховиками раз и навсегда. Они не вернутся в моду, ведь сейчас важно чувствовать себя в холодное время комфортно, поэтому забудьте о такой верхней одежде.
Антитрендовая верхняя одежда / Фото Pinterest
Куртка из экокожи
Избегайте материала из экокожи, потому что этой зимой они совсем неактуальны. Присмотритесь к кремовым или молочным пуховикам, которые хорошо сочетаются со светлой шапкой, шарфом и трикотажным костюмом в светлых цветах.
Антитрендовая верхняя одежда / Фото Pinterest
Парка
Здесь важно обратить внимание именно на фасон. Парки в образах уже давно отжили свое, и их никто не носит. Лучше избегать такой верхней одежды, чтобы вы не выглядели старомодными.
Антитрендовая верхняя одежда / Фото Pinterest
Длинный пуховик
Если в вашем гардеробе есть длинный пуховик, то вы должны знать, что вместе с ним вы путешествуете в прошлом, поскольку сейчас такие пуховики совсем неактуальны и испортят ваш облик.
Антитрендовая верхняя одежда / Фото Pinterest
Естественная шуба
Постарайтесь избавиться и не покупать сознательно натуральную шубу, ведь сейчас это считается моветоном. Все известные бренды отказались от использования натурального меха, поскольку это не гуманно, так что не стоит одевать вещь, которая считается антитрендом.