Не надевайте это летом: антитрендовая одежда, которая все испортит

Если не хотите бессмысленно выглядеть этим летом, то лучше избавиться от нескольких вещей, которые уже давно вышли из моды и совсем неактуальны.

Чтобы стильно выглядеть, девушки должны все знать о базовом и капсульном гардеробе и вибирать наряд, который уже давным-давно вышел из моды.

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Прозрачные силиконовые бретельки

Такие бретельки до белья использовали более 10 лет назад, чтобы иметь возможность носить топы. Сейчас такие бретельки являются старомодными, да и свою функцию они выполняют ненадлежаще, поскольку на теле все равно остаются бретельки, которые заметны даже несмотря на прозрачность. А еще у вас может получиться некрасивый загар с белыми полосками от бретелек.



Антитрендовые вещи 2023 года / Фото с bretelka.ua

Купальник маленького размера

Выбирайте летом купальник, идеально садящийся по вашей фигуре. Купальник, который слишком плотный будет выглядеть смешно и неуместно. Кроме того, маленькие бикини и чашечки от бюстгальтера выглядят даже вульгарно.



Антитрендовые вещи 2023 / Фото с Instagram

Футболка tie-dye

В моде этого года классические цвета и нейтральные оттенки, которые не «бросаются в глаза». Главное правило – наряд, который идеально впишется в эстетику Old Money. Именно поэтому лучше отказаться от футболок tie-dye, поскольку они сейчас не ко времени. Ни одна модница не одела в этом сезоне какую-нибудь вещь в стиле tie-dye.



Антитрендовые вещи 2023 / Фото из Pinterest