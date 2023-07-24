Щоб стильно виглядати, дівчата повинні все знати про базовий та капсульний гардероб і натомість прибирати вбрання, яке вже давним-давно вийшло з моди.

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Прозорі силіконові бретельки

Такі бретельки до білизни використовували понад 10 років тому, аби мати змогу носити топи. Зараз такі бретельки є старомодними, та й функцію свою вони виконують неналежно, оскільки на тілі все одно залишаються бретельки, які помітно навіть попри прозорість. А ще у вас може вийти некрасива засмага з білими смужками від бретельок.



Антитрендові речі 2023 / Фото з bretelka.ua

Купальник маленького розміру

Обирайте влітку купальник, який ідеально сідає по вашій фігурі. Купальник, який є занадто щільним буде виглядати смішно і недоречно. Окрім того, маленькі бікіні та чашечки від бюстгальтера виглядають навіть дещо вульгарно.



Антитрендові речі 2023 / Фото з Instagram

Футболка tie-dye

У моді цього року класичні кольори та нейтральні відтінки, які не «кидаються в око». Головне правило – вбрання, яке ідеально впишеться в естетику Old Money. Саме тому краще відмовитися від футболок tie-dye, оскільки вони зараз не на часі. Жодна модниця не одягнула цього сезону якусь річ у стилі tie-dye.



Антитрендові речі 2023 / Фото з Pinterest