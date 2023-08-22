Антитренды сезона: каким вещам больше не место в вашем гардеробе

Иногда нам следует заглядывать в свой гардероб и избавляться от вещей, которые выходят из моды. Узнайте, какая одежда является антитрендовой, чтобы больше не повторять модные ошибки.

Антитрендовая вещь очень сильно портит наш образ, пишет 24 Канал. Именно поэтому важно понимать, какой наряд не актуален и что именно уже отжило свое.

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В список антитрендовой одежды входит не слишком много вещей, впрочем, стоит помнить об их нецелесообразности и лучше отказаться от них.

Футболка с торочками

Футболки из которых висят торочки уже давно вышли из моды, поэтому лучше сделайте ставку на базовые модели.



Антитрендовые вещи / Фото из Pinterest

Замшевые туфли на платформе

Такие туфли сейчас совсем не в моде. Их пик популярности был еще десять лет назад. Лучше отдайте предпочтение классическим минималистическим туфлям-лодочкам черного цвета. Они позволят вам получить элегантный образ, а вот замшевые туфли на платформе только обезумеют ваш аутфит.



Антитрендовые вещи / Фото из Pinterest

Шлепанцы с мехом

Ни для кого не секрет, что хоть такие шлепки выглядят мыло, однако они все же удивительны. К такой обуви трудно подобрать подходящую одежду. Шлепанцы с мехом очень привлекают к себе внимание, а еще сильно парят ноги, так что их точно нельзя назвать комфортными. Лучше выберите лаконичные шлепанцы без страз или дополнительных аксессуаров.



Антитрендовые вещи / Фото из Pinterest