Делаем ревизию в шкафу перед Новым годом: забудьте об этой одежде навсегда

В новом году мы хотим полностью обновить гардероб и заполнить его интересным нарядом, впрочем вместе с тем стоит и отсечь уже давно вышедшую из моды одежду. Советуем перед Новым годом сделать ревизию в шкафу и избавиться от антитрендовых вещей.

Если вы следите за модой, то уже понимаете, что есть разница между нарядами, которые возвращаются в моду и между уже давно устаревшими и антитрендовыми вещами.

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Поэтому советуем не связывать винтажные наряды со старомодными фасонами. Эти вещи потеряли свою актуальность много лет назад и не вернутся больше к моде, поэтому без укоризны совести можете от них избавиться и увеличить место в шкафу.

Шарф-хомут

Такой шарф лучше заменить однотонным изделием без каких-либо деталей. Длинный шарф вы можете одеть под разнообразную верхнюю одежду – пуховик, шубу, дубленку или утепленное пальто. А вот шарф-хомут всего в считанные секунды испортит вам образ.



Антитрендовый шарф 2024 года / Фото Pinterest

Неоновый цвет

В 2024 году стоит отказаться от неоновых цветов, ведь они не ко времени. Яркие цвета присутствуют в модных трендах, но насыщенный красный или синий лишь довершат образ, в то время как кислотные цвета сделают его менее привлекательным.



Антитрендовый шарф 2024 года / Фото Pinterest

Платье-туника

Слово "туника" уже давно вышло из модного обращения, поэтому постарайтесь избавиться от таких вещей, если они еще есть в вашем гардеробе. Вы можете надевать трикотажные платья длины миди, но вот от вязаных туник лучше отказаться.





Антитрендовый шарф 2024 года / Фото Pinterest