Антитрендовая одежда 2023: выбросьте и забудьте о ней

В новой серии антитрендовых вещей хотим рассказать о нарядах, которые уже давно вышли из моды и могут испортить ваш образ.

Как бы вы стильно не выглядели, ваш аутфит в одночасье может испортить одна антитрендовая вещь, которая уже давно неактуальна, пишет 24 канал. Кроме того, одевая совсем неактуальный наряд, вы подвергаете себя критике о плохом вкусе.

Читайте также Антитрендовые штаны 2023: не одевайте их этой весной

Советуем вам перебрать свой гардероб и отказаться от вещей, которые сейчас уже никто не носит.

Брюки в горошек

Такими штанами не следует дополнять свои образы. Горошек был актуальним определенное время, но сейчас пик его популярности погас, так что если не хотите выглядеть бессмысленно – лучше примерьте однотонные штаны.



Антитрендовые вещи 2023 / Фото из Pinterest

Короткие сапоги

Укороченные сапоги, длина которых достигает лодыжки на ноге, уже точно отжили свое и являются абсолютным антитрендом. От таких сапог однозначно отказывайтесь и улучшите ставку на укороченные казаки.



Антитрендовые вещи 2023 / Фото из Pinterest

Красные туфли

Ярко-красные туфли и лакированные привлекают очень много внимания к образу и автоматически удешевляют его. Не стоит одевать такую обувь, если не хотите выглядеть смешно. Вместо этого дополните образ классическими туфлями-лодочками в черном цвете из кожи или замши.



Антитрендовые вещи 2023 / Фото из Pinterest