Сплошная безвкусица: антитрендовая обувь зимы, которую никто не носит
Если вы хотите стильно выглядеть, то рекомендуем вам отказаться от нескольких пар обуви, которые могут полностью испортить ваш образ. Каждый из нас имеет право самовыражаться и никакие модные правила не должны препятствовать, однако от устаревших вещей лучше отказаться.
Мода довольно цикличная, так что когда-то модные вещи и обувь сейчас стали антитрендовыми, пишет 24 Канал. Иногда нам жаль выбрасывать старые вещи, которые уже отжили свое, так что оставляем для особых случаев, а потом снова начинаем применять в повседневном гардеробе.
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Им на смену пришла стильная обувь, которая подчеркнет ваш стиль. К примеру, в этом сезоне в моде угги на массивной подошве, дутики, челси или ботинки со шнуровками. Выбирайте эту обувь и забудьте о моделях, которые уже давно вышли из моды.
Сапоги с декором
Говорите жесткое "нет" сапогам с декорированием. Лишние шипы, вышивка, цепочки и камни только портят вид обуви. Улучшайте ставку на базовые сапоги черного цвета, которые не будут привлекать к себе лишнее внимание.
Антитрендовые зимние сапоги 2023 / Фото Pinterest
Сапоги с меховой отделкой
Такие сапоги уже безнадежно вышли из моды, поэтому без всякого сожаления можете смело с ними прощаться. Выглядят они старомодно и совсем неактуально. Лучше выберите угги или дутики, которые не сходят с моды несколько лет.
Антитрендовые зимние сапоги 2023 / Фото Pinterest
Сапоги на танкетке
Танкетка на сапогах уже отжила свое. Такая модель была актуальна несколько лет назад, однако сейчас эти сапоги лучше не применять к своим образам, если не хотите получить чудаковатый образ. Сапоги на танкетке только удешевят ваши старания.