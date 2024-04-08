Испортят весь образ: 3 пары летней обуви, которые безвкусны

Весна в этом году радует нас своим теплом, поэтому вскоре мы перейдем к летней обуви - балеткам, босоножкам или сандалиям. Готовясь к легким и открытым образам, советуем вам перебрать свой гардероб и проверить, нет ли случайно у вас обуви, которая уже давно вышла из моды.

Есть несколько пар летней обуви, которая способна сделать ваш образ антитрендовым, пишет Fashion 24. Из за того, что эта обувь уже давно не в моде, она не только лишена вкуса, но и придаст аутфиту старомодного вида.

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Антитрендовая обувь на лето

У каждой девушки есть обувь, которую она любит из-за того, что в ней комфортно, и кажется, что она под все подходит. Но несмотря на все, от нее надо отказаться, если ее фасон устаревший, потому что иначе она сильно испортит ваш образ.

Мы собрали несколько вариантов летней обуви, которая уже длительное время считается антитрендовой. Девушки, которые хорошо разбираются в моде, стараются обходить ее стороной и даже не обращать внимания на скидки.

Сандалии-вьетнамки

Такие сандалии были модными очень давно. Сейчас их стараются обходить в своем гардеробе и больше не одевать. Во-первых, уже давно исчезла мода на такой фасон сандалий, а во-вторых, тонкая подошва считается неактуальной. Модницы все чаще выбирают для себя более высокую платформу со многими ремешками.



Сандалии-вьетнамки являются антитрендовой обувью / Фото Pinterest

Сандалии на низкой подошве

Обувь будто для школьников тоже уже давно не является трендовой. Когда-то такие носили все, но сейчас это совсем неуместно. Что самое интересное, такие сандалии до сих пор есть в продаже, поэтому постарайтесь обходить их вниманием, даже если их можно приобрести за невысокую цену.



Сандалии на низкой подошве являются антитрендовой обувью / Фото Pinterest

Эспадрильи

На такую летнюю обувь был настоящий бум где-то 10 лет назад. Сейчас они еще могут встречаться в некоторых образах, но все равно не рекомендуем делать ставку на такой фасон. Лучше приобретите для себя балетки в сеточку или Мэри Джейн с ремешком, которые до сих пор остаются в трендах и есть в гардеробе всех инфлюенсеров.



Эспадрильи являются антитрендовой обувью / Фото Pinterest

Выбирая для себя обувь на летний сезон, всегда обращайте внимание на то, что актуальной является та модель, которую вы будете носить несколько месяцев. Обувь играет такую же важную роль в аутфите, как и наряды, поэтому важно учитывать все сезонные тенденции, чтобы не испортить все старания.