В галстуке и кожаном тренче: Анна Тринчер показала, как стильно одеться этой весной

Певица Анна Тринчер поделилась с подписчиками своим новым образом. Исполнительница опубликовала кадр, на котором предстала в стильном наряде, который можно легко стилизовать на себе этой весной.

Инфлюнсерка любит радовать поклонников интересными фотосессиями, но и не забывает показывать свои повседневные образы. Тринчер собралась на встречу с друзьями в интересных вещах, которые ей изрядно подходили.

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Образ Анны Тринчер

Певица надела белую рубашку, которую дополнила сверху серым платьем в вертикальные белые полоски. Серый цвет является популярным этой весной. Дизайнеры его считают благородным, поэтому создали немало вещей в различных оттенках серого на весенне-летний сезон.

Кроме того, такой принт в полоску тоже является актуальным. Модницы все чаще выбирают для себя костюмы, которые состоят из жакета и брюк черного или серого цвета в тоненькую белую полоску.

К платью и рубашке Анна решила добавить интересный элемент – галстук, который добавил аутфиту стиля preppy. Сверху блогерша надела черный кожаный тренч и завершила look солнцезащитными очками с белой оправой. Волосы она распустила, а на лице сделала нежный макияж.



Стильный образ Анны Тринчер / Фото из инстаграм-сторис певицы

Недавно Николас Карма встретил Анну Тринчер на улицах Львова и расспросил, сколько стоит ее образ. Певица охотно рассказала цены на вещи и даже призналась, что носит обручальное кольцо от бывшего мужа Александра Волошина. Больше информации читайте в нашем материале.