Как одеваться стильно и изысканно этой весной: трендовый look показывает Анна Тринчер
Источник:Анна Тринчер
Известная украинская певица Анна Тринчер порадовала поклонников новым образом. Артистка поделилась повседневными кадрами, на которых показала свой изысканный и стильный look.
Недавно блогер Николас Карма встретил инфлюенсерку на улицах Львова и расспросил, сколько стоит ее образ. Певица охотно рассказала цены на вещи и даже призналась, что носит кольцо от экс-супруга Александра Волошина.
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Весенний образ Анны Тринчер
Артистка надела черную рубашку с широкими рукавами и открытыми плечами, которую дополнила золотым украшением на шее. К тому же Анна добавила контраста в свой образ, надев белые брюки.
Тринчер не забыла и о черном кожаном тренче, который еще остается в тренде нынешней весны. Девушка детализировала свой образ черной сумкой с золотой цепочкой, которая сделала его деловым.
К брюкам и рубашке Анна добавила черные солнцезащитные очки, которые подчеркивают форму лица певицы. Волосы она закрутила, сделав локоны, а макияж выбрала более вечерний.
Фанаты Тринчер уже засыпали ее комплиментами. Все поклонники восхищаются красотой и стилем девушки. Так, Анна удачно подобрала образ, который положительно оценило большинство подписчиков.
- "Что за женщина, ну просто вау";
- "Анюта, какая ты красавица!";
- "Божественная";
- "Какая же ты удивительная!";
- "Роскошная";
- "Какая кошечка";
- "Аня, это огонь!".