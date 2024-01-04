Анна Тринчер поразила дерзкой фотосессией: подписчики пишут возмутительные комментарии
Источник:Анна Тринчер
Певица Анна Тринчер снялась в новой фотосессии, ради которой решила сменить прическу и предстала перед камерой в дерзком образе.
Молодая исполнительница и блоггер с более 2-миллионной аудиторией в инстаграмме решила удивить всех новым амплуа и изменилась до неузнаваемости.
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После развода Аня показывает на своем примере, как важно любить себя и демонстрирует всевозможные фотосессии. Певица даже подчеркнула, что ментальное здоровье очень важно.
Своего психолога порой труднее найти чем мужчину, но не останавливайтесь, ментальная гигиена – наше все,
– написала Анна Тринчер в посте.
Образ Анны Тринчер
Новую фотосессию для исполнительницы сделала фотограф Леся Кошевая, в объективе которой позирует Даша Квиткова, блоггеры Яна Дога, Саша Чистова и другие.
Анна Тринчер примерила черный короткий парик с челкой, поэтому такой взрослый вид решила дополнить дерзким нарядом. Она надела белые кружевные колготки, которые дополнила белыми босоножками.
Сверху Анна надела кожаные шорты-трусы на высокой посадке. Верх девушка решила оставить обнаженным, накинув только белое длинное пальто, прикрывавшее ее обнаженную грудь.
Визажистка Виктория Поденко сделала для певицы эффектный макияж. Коричневыми тенями и черными стрелками она сделала выразительный взгляд и дополнила мейк бордовой помадой на губах.
Подписчики негативно отреагировали на фотосессию Анны и уже успели написать, что им не нравится:
- "Это такой тренд – расставлять ноги на всех фотосессиях или привычка?";
- "А зачем та одежда уже? Разденься и все. Раньше очень нравилась, а сейчас, извините, нет! До этого все это бледство, неужели оно хорошее? Честно – фу";
- "Это уже перебор на твой возраст";
- "Раньше была похожа на шикарную девушку, а сейчас обезьяна. Фу…";
- "Обычно лягушка превращается в принцессу, а здесь наоборот принцесса решила примерить роль лягушки".
Впрочем, не все поклонники способны переходить личные границы незнакомого человека и прибегать к возмутительным комментариям. Фанаты Ани все же отметили, что им очень нравится образ и фотосессия девушки:
- "Аняяяяяя! Вы подожгли просто все этой фотосессией";
- "Вау. Непревзойденная женщина. Просто нереально крутая";
- "Идеальные слова. Шикарный образ";
- "Вам подходит такая прическа. Вы нуждаетесь в изменениях";
- "Да, кайфово тебе с такими волосами!".