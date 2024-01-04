Анна Трінчер вразила зухвалою фотосесією: підписники пишуть обурливі коментарі

Співачка Анна Трінчер знялася в новій фотосесії задля якої вирішила змінити зачіску та постала перед камерою в зухвалому образі.

Молода виконавиця та блогерка з понад 2-мільйонною аудиторією в інстаграмі вирішила здивувати всіх новим амплуа та змінилась до невпізнання.

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Після розлучення Аня показує на своєму прикладі, як важливо любити себе та демонструє це різноманітними фотосесіями. Співачка навіть наголосила, що ментальне здоров’я є дуже важливим.

Свого психолога, часом, важче знайти ніж чоловіка, але не зупиняйтеся, ментальна гігієна – наше все,

– написала Анна Трінчер в дописі.

Образ Анни Трінчер

Нову фотосесію для виконавиці зробила фотограф Леся Кошова, в об’єктиві якої позує Даша Квіткова, блогерки Яна Дога, Саша Чістова та інші.

Анна Трінчер приміряла чорну коротку перуку з гривкою, тож такий дорослий вигляд вирішила доповнити зухвалим вбранням. Вона одягнула білосніжні мереживні колготки, які доповнила білими босоніжками.

Зверху Анна одягнула шкіряні шорти-труси на високій посадці. Верх дівчина вирішила залишити оголеним, накинувши лише біле довге пальто, яке прикривало її оголені груди.

Візажистка Вікторія Поденко зробила для співачки ефектний макіяж. Коричневими тінями та чорними стрілками вона зробила виразний погляд та доповнила мейк бордовою помадою на губах.

Підписники негативно відреагували на фотосесію Анни та вже встигли написати, що саме їм не подобається:

"Це такий тренд – розставляти ноги на всіх фотосесіях чи звичка?";

"А навіщо той одяг вже? Роздягнись та й все. Раніше дуже подобалася, а зараз, вибачте, ні! До цього усе це блядство, невже воно гарне? Чесно – фу";

"То вже перебір на твій вік";

"Раніше була схожа на шикарну дівчину, а зараз мавпа. Фу…";

"Зазвичай жаба перетворюється в принцесу, а тут навпаки принцеса вирішила приміряти роль жаби".

Втім не всі прихильники здатні переходити особисті кордони незнайомої людини та вдаватися до обурливих коментарів. Фанати Ані все ж таки відзначили, що їм дуже подобається образ та фотосесія дівчини: