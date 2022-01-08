"Ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск показала редкие фото своей семьи: стильный зимний образ
Источник:инстаграм Эльзы Хоск
Шведка Эльза Хоск – чрезвычайно стильная модель. Инстаграм-профиль блондинки наполнен безупречными аутфитами. Девушка обожает моду и охотно демонстрирует свои образы 7-миллионной аудитории.
Каждый день манекенщица публикует в своем инстаграме стильный выход. Модница любит выбирать для прогулки образы, которые вдохновляют тысячи девушек со всего мира. Эльза следит за трендами, поэтому создает аутфиты из актуальных элементов гардероба.
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Молодая мамочка редко публикует фотографии своей семьи, и в период новогодних праздников скандинавская красавица похвасталась милыми кадрами со своим бойфрендом Томом и дочкой Тууликки.
Образ Эльзы Хоск
Для зимней прогулки в солнечный день модель надела серый спортивный костюм от Saint Laurent, состоявший из джоггеров и свитшота. Сверху Эльза примерила двустороннюю овечью шубу кремового оттенка от польского бренда Magda Butrym.
На голову манекенщица надела ребристо-кашемировую шапку зеленого цвета, дополнив аутфит черными ботинками с зелеными шнурками от Bottega Veneta. На фотографиях Эльза позировала вместе с Томом и 10-месячной дочкой.
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