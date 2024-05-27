Анджелина Джоли снялась для обложки Vogue Japan: невероятные кадры с фотосессии

Актриса Анджелина Джоли снялась для японского издания Vogue. Она позировала для июльского выпуска в объективе модного фотографа Такуя Учияма.

За стилизацию образов, антураж, реквизит, прическу и макияж отвечали японские fashion-эксперты издания Vogue. Выпуск с Анджелиной Джоли был посвящен моде.

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Анджелина Джоли в съемке для Vogue Japan

Актриса известна многими разнообразными ролями в фильмах, является режиссером и амбассадором доброй воли ЮНИСЕФ, а с недавних пор Джоли стала еще и предпринимательницей открыв в Нью-Йорке Atelier Jolie. Оно сосредоточено на устойчивой моде, которая идеально отзывается с японскими культурными ценностями.

Японская концепция моттанай подчеркивает важность не тратить зря и уважать ресурсы, особенно резонировала с брендом Анджелины Джоли. Эта философия отражает ее подход к моде, который заметен в ее нью-йоркском магазине, где создаются вещи из винтажных тканей.

Анджелина для съемки примерила традиционный японский наряд белого цвета с иероглифами на спине, надевала джинсовую рубашку выполненную в технике апсайклинг. Знаменитость принимала участие в окрашивании индиго, которое много лет популярно в Японии. В спецодежде она красила наряды синего цвета.



Роскошная съемка Анджелина Джоли / Фото Vogue



Эффектная съемка Анджелина Джоли / Фото Vogue



Красивая съемка Анджелина Джоли / Фото Vogue

На обложке глянца актриса предстала в коричневом платье, которое создано как из ватмана. Для кадра Анджелина Джоли предстала в коричневой обуви кроше и зачесанных волосах в пучок.



Роскошная съемка Анджелина Джоли / Фото Vogue

Напомним, что Анджелина Джоли стала одной из всемирно известных звезд, которые приехали в Украину во время полномасштабного вторжения. Ее появление в кафе в Сиховском районе Львова вызвало настоящий резонанс в сети. Актриса была спокойной и приветливой. Она посетила железнодорожный вокзал и встретилась с людьми, которые были вынуждены эвакуироваться из-за постоянных обстрелов российских оккупантов.