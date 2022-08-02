В пижамном костюме: Анджелина Джоли продемонстрировала стильный образ для прогулок

Летние вечера уже прохладные, поэтому для прогулок нужен более теплый наряд, чем для активного рабочего дня. Актрису Анджелину Джоли папарацци сфотографировали в пижамном костюме, который отлично подходит для атмосферных вечеров.

В объективы папарацци звезда попала с 18-летним сыном Паксом в лондонском аэропорту Хитроу. Для перелета Джоли выбрала комфортный и стильный образ.

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Стильный look Анджелины Джоли

На фотографиях Джоли изображена в темно-коричневом шелковом костюме пижамного стиля от Valentino, состоявшего из рубашки и брюк. Стоимость такого наряда составляет 2800 долларов. Чтобы образ был максимально комфортным для поездки, кинозвезда соединила его с коричневыми сандалями от Valentino Garavani стоимостью 650 долларов.

На плече у актрисы была большая черная стеганная сумка от YSL. Волосы она уложила ровно и распустила, на лицо не наносила косметику, продемонстрировав натуральную красоту. Среди украшений были лаконичные серьги и подвеска. Расслабленный look завершили солнцезащитные очки-авиаторы с золотой оправой.

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