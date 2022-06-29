Анджелина Джоли произвела фурор появлением в магазине ZARA: фото с актрисой

Голливудская актриса Анджелина Джоли любит неожиданно появляться в самых неожиданных местах. Недавно знаменитость пришла в магазин ZARA, где находились обычные люди.

Наверное, украинцы не удивились бы, если бы увидели Анджелину Джоли в магазине ZARA, впрочем в Риме знаменитость произвела фурор на посетителей.

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Представьте себе, что вы монотонно перебираете одежду на рейле, что-то ищете, поднимаете глаза, а рядом с вами это делает голливудская знаменитость Анджелина Джоли. Она бы выглядела как обычный покупатель, если бы не дорогой внешний вид актрисы.



Анджелина Джоли поразила покупателей своим появлением в магазине ZARA / Фото из инстаграмма

Обычно такие звезды первой величины, как Анджелина Джоли, преимущественно подбирают для себя наряды в бутиках люксового сегмента, типа Louis Vuitton, Chanel, Dior, Dolce & Gabbana и других, впрочем, знаменитость имеет 17-летнюю дочь Захару, поэтому без колебаний зашла с ней в масс-маркете ZARA, который часто обвиняют в том, что он копирует вещи известных брендов.

Очевидцы рассказывают, что Анджелина примеряла в магазине белоснежные штаны, а для Захары выбирала спортивный костюм. Неизвестно, совершила ли звезда покупку в магазине, впрочем вышли они оттуда с большим пакетом.



Анджелина Джоли поразила покупателей своим появлением в магазине ZARA / Фото из инстаграмма



Анджелина Джоли поразила покупателей своим появлением в магазине ZARA / Фото из инстаграмма

После того, как Джоли посетила ZARA, она уехала с дочерью в бутик Valentino, а затем в еще один магазин, где купила настольную лампу в форме кролика.

Образ Анджелины Джоли

Знаменитость облачилась в свободный белый топ, дополнив его светло-серыми брюками и коричневыми сланцами от Valentino с золотыми деталями и логотипом бренда. Свой образ звезда дополнила большой черной сумкой от Saint Laurent и двойной золотой цепочкой с бриллиантом и жемчужиной. На улице Джоли надела черные солнцезащитные очки от Valentino.

Захара предпочла повседневный образ, состоящий из черного топа с завязками спереди, длинной черно-белой юбки с трикотажным узором и черных кроссовок Converse. Она была в маске и больших серебряных серьгах-кольцах.