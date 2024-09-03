Модели с протезами: бренд Andreas Moskin умилил показом новой коллекции

Известные украинские дизайнеры Андрей Моськин и Андреас Белоус представили на Неделе моды новую коллекцию вдохновленную эстетикой бохо и украинским поэтическим кино 60-70-х годов, - кинокартиной "Белая птица с черной отметиной" Ивана Миколайчука и Юрия Ильенко.

Создавая коллекцию, дизайнеры Андрей Моськин и Андреас Белоус обращались к темам ностальгии по утраченному и недооцененному, встречи своего и чужого.

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Бренд Andreas Moskin представил новое видение классического мужского костюма, хотя на этот раз было внимание на мужских блузах и рубашках, отсылающих нас к эстетике народной одежды.

Центральными элементами декора стали привычные для стиля бохо кисти, бахрома, оборванные края и кружево. Вместе с прядями из экокожи эти подвижные элементы добавляли образам динамики и плавности.

Мы решили сделать лен основным материалом, чтобы подчеркнуть естественность и легкость наших образов. Вместе с тем льняная ткань подчеркивает рустикальные корни украинской культуры,

– рассказал соучредитель бренда Андреас Белоус.

Дизайнеры объединили современные силуэты с традиционными национальными орнаментами. Так, минималистичная вышивка на рубашках добавила образам асимметричности. Бренд переосмыслил и традиционные аксессуары, придавая им модную форму: шляпа-канотье со вставками из экокожи и уникальный рюкзак добавили силуэтам остроты и асимметричности.

Рюкзак из экокожи ассоциируется с военной перевеской, непременно напоминая о нашей милитарной действительности. В свою очередь шляпа вдохновлена традиционным украинским головным убором – брылем,

– добавил соучредитель бренда Андрей Моськин.

Отметим, что на подиуме наряды представляли модели даже с протезами, которые позировали в наряде из новой коллекции.



Коллекция бренда Andreas Moskin / Фото из пресс-службы



Коллекция бренда Andreas Moskin / Фото из пресс-службы



Коллекция бренда Andreas Moskin / Фото из пресс-службы



Коллекция бренда Andreas Moskin / Фото из пресс-службы



Коллекция бренда Andreas Moskin / Фото из пресс-службы



Коллекция бренда Andreas Moskin / Фото из пресс-службы



Коллекция бренда Andreas Moskin / Фото из пресс-службы

За несколько первых дней UFW свои коллекции уже успели продемонстрировать бренды Gunia Project, KSENIASCHNAIDER и the COAT by Katya Silchenko. 1 сентября в Киеве начался Ukrainian Fashion Week SS25, впервые после начала российского вторжения.