"У войны нет пола": Андре Тан подарил украинским женщинам один день довоенной жизни

Украинский дизайнер Андре Тан устроил для украинских женщин день по довоенной жизни. Андре Тан подготовил социальный проект "У войны нет пола" специально ко Дню Независимости, чтобы показать отвагу обычной украинской женщины.

Новый проект Андре Тана демонстрирует героизм украинской женщины во время войны.

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Героинями спецпроекта стали семь женщин, продолжающих удерживать на своих плечах критическую инфраструктуру страны в тылу, пока наши защитники защищают государство от захватчика на фронте.

Учительница младших классов, волонтер, работница ЖКХ, фельдшер-спасатель, работница полиции, психологиня, полковница ГСЧС – все они делают свое дело и работают на нашу общую победу, удивляя мужеством и стойкостью.



Кристина – старший лейтинант полиции / Фото из пресс-службы



Елена – учитель младших классов / Фото из пресс-службы



Оксана - фельдшер-спасатель / Фото из пресс-службы

Андре Тан и его команда устроили для избранных героинь один день из довоенной жизни. Придумали образы и мейкап, подчеркивающие их женственность и красоту, организовали прогулку по достопримечательностям столицы (Золотые ворота, Софийский собор, Андреевский спуск, Пейзажная аллея, Контрактовая площадь, Родина-мать) и пообщались с ними о том, как началась война и что началась война. и как они живут сейчас.



Светлана – заместитель начальника ЖКХ / Фото из пресс-службы



Светлана – полковник службы социальной защиты / Фото из пресс-службы



Иванна – психолог / Фото из пресс-службы

Целью проекта, как объясняет Андре Тан, было продемонстрировать, какие наши женщины красивы, нежны и хрупки, но в то же время чрезвычайно сильны – и продолжают работать наравне с мужчинами ради высшей цели и общего будущего.

Всем известно, что украинки – самые красивые женщины на планете. А после 24 февраля весь мир узнал, что мы еще и самая смелая нация, которая достойно отражает атаки так называемой "второй армии мира" и уверенно шагает к победе.

– отметил Андре Тан.

По его словам, в проекте "Война нет пола" ему хотелось продемонстрировать другой, "неочевидный фронт", который он лично видит каждый день: простых украинских женщин, их несгибаемость, ежедневный героизм, с которым они продолжают выходить на работу и тем самым делают возможным функционирование нашего государства в тылу».

Вот что рассказывает одна из героинь проекта – Кристина Прокопчук, старший лейтенант полиции: "Я проснулась, как и большинство украинцев, 24 февраля от взрыва, на телефон поступило сообщение о боевой тревоге и срочных сборах. Получила оружие и спецсредства, сначала обеспечивала безопасность на блокпостах" С 24 февраля, конечно, постоянно на работе и ни разу не покинула Киев. чувствую, как она укрепила наш коллектив и наше общество в целом. Все мы сейчас как одно целое, как один человек, вкладываемся в нашу победу и обязательно победим – я это точно знаю».

Социальный проект Андре Тана "Война не имеет пола": смотрите онлайн