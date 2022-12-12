Андре Тан рассказал, в чем стоит встречать год Кролика 2023: интересные советы

Украинский дизайнер и модный эксперт Андре Тан, несмотря на тяжелое время в стране, все равно подготовил для поклонников модные советы в новогоднюю ночь. По восточному календарю 2023 год пройдет под эгидой Черного Водяного Кролика, поэтому дизайнер рассказал, как можно задобрить животное.

В китайском гороскопе Кролик считается счастливым и почетным. Говорят, что год подходит для завершения конфликтов, поскольку само животное очень миролюбивое. Стихия воды указывает на неожиданные события и изменения, и год обещает быть спокойным.

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Многие хотят задобрить животное, чтобы год был успешным, поэтому одеваются на Новый год согласно тем цветам, которые любит животное. Андре Тан рассказал, что лучше передает цвета праздника черный и темно-синий.

Образы в темных цветах

Черный – не только вечная классика, но флер таинственности и загадки. Образ femme fatale идеально подчеркнет платья из бархата или асимметрии. Цвет очень классический и пластичный. Можно уверенно отходить от концепции "маленького черного платья", играя с новыми фасонами. Обратите внимание на смелые тренды: перья, блестки и сетку.



Стильные образы на Новый год 2023 / Фото из Pinterest

Новогодние хиты – жемчужно-белые и желтые цвета.

"Говорят, именно эти цвета в 2023 будут считаться "счастливыми". Игривым акцентом к образу станет разделение с бахромой. Также интересным вариантом станут элементы с перьями в этих оттенках", - отметил Андре Тан.



Стильные образы на Новый год 2023 / Фото из Pinterest

Независимые этюды в синих тонах

Синий ассоциируется с влечением к приключениям и независимостью. Встретить этот Новый год в синем брючном костюме – залог уверенности в себе. Кстати, такой образ отлично сочетается с золотыми, желтыми и жемчужными украшениями.



Стильные образы на Новый год 2023 / Фото из Pinterest

Покой и взвешенность – голубой

"Очень актуальное желание для многих из нас – спокойный 2023 год. Присмотритесь к небесным оттенкам. Менее яркий, чем предыдущие цвета, голубой подойдет любительницам платьев из щели и бархата. Это, кстати, тоже один из "удачных цветов" в следующем году", – добавил дизайнер.



Стильные образы на Новый год 2023 / Фото из Pinterest

Андре Тан также подчеркнул не забывать о главных вещах новогодних вечеринок: плиссированные юбки, асимметричные платья, бархат, блестки и перья.