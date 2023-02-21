Андре Тан назвал тренды весны 2023 года: какие вещи будут самыми популярными

Известный украинский дизайнер с мировым именем Андре Тан любит делиться со своими поклонниками модными секретами и трендами сезона. В этот раз он рассказал о трендах весны, которые уже совсем скоро будут популярны.

Андре Тан уже давно стал верным советчиком для многих украинских модниц, ведь он часто на своей личной странице в инстаграмме делится fashion-советами, которые помогают девушкам стильно выглядеть.

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Весна уже близко, так что дизайнер решил рассказать, какими вещами стоит пополнить свой гардероб.

Вещи в стиле 60-х

Андре Тан отметил, что этой весной настроение делают 1960-е: дерзкие мини, сочные краски, стильные костюмы, жакеты с воротничками, короткие пальто и плащи. Если хотите выглядеть эффектно, дизайнер рекомендует присмотреться к модному винтажу в стиле Джеки Кеннеди или Одри Гэпберн.



Трендовый наряд весны 2023 / Фото с Instagram

Брюки с накладными карманами

Удобные практичные штаны наконец-то вошли в моду. И не только брюки в стиле карго, но и модные джинсы, и даже обычные повседневные спортивные модели теперь модно носить с карманами.



Трендовый наряд весны 2023 / Фото с Instagram

Байкерская тема

"Мотоциклетная куртка — один из главных элементов байкерского стиля. Именно этот грубый, но в то же время изящный предмет будет очень популярен этой весной", – отметил Андре Тан.



Трендовый наряд весны 2023 / Фото с Instagram

Цветы на одежде

В этом сезоне в мире моды особенно понравились принты и аксессуары с большими цветами. Для весенней вечерней прогулки прекрасно подойдет платье с этим элементом декора.



Трендовый наряд весны 2023 / Фото с Instagram

Плиссированные вещи

Модельер рассказал, что юбки и платья с плиссированием вернулись в моду еще в прошлом сезоне, но и этой весной плиссе останется актуальным. Юбки, платья, костюмы – выбор вещей очень большой, так что смело выбирайте то, что вам по душе.



Трендовый наряд весны 2023 / Фото с Instagram