Андре Тан вже давно став вірним порадником для багатьох українских модниць, адже він часто на своїй особистій сторінці в інстаграмі ділиться fashion-порадами, які допомагають дівчатам стильно виглядати.
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Весна вже близько, тож дизайнер вирішив розповісти, якими речами варто поповнити свій гардероб.
Речі у стилі 60-х
Андре Тан зазначив, що цієї весни настрій роблять 1960-ті: зухвале міні, соковиті фарби, стильні костюми, жакети з комірцями, короткі пальта та плащі. Якщо хочете виглядати ефектно, дизайнер рекомендує придивитися до модного вінтажу в стилі Джекі Кеннеді або Одрі Гепберн.
Трендове вбрання весни 2023 / Фото з Instagram
Штани з накладними кишенями
Зручні практичні штани нарешті увійшли в моду. І не тільки штани в стилі карго, але і модні джинси, і навіть звичайні повсякденні спортивні моделі тепер модно носити з кишенями.
Трендове вбрання весни 2023 / Фото з Instagram
Байкерська тема
"Мотоциклетна куртка — один із головних елементів байкерського стилю. Саме цей грубий, але водночас витончений предмет буде дуже популярним цієї весни", – зазначив Андре Тан.
Трендове вбрання весни 2023 / Фото з Instagram
Квіти на одязі
Цього сезону у світі моди особливо прийшлись до вподоби принти та аксесуари з великими квітами. Тож для весняної вечірньої прогулянки чудово підійде сукня з цим елементом декору.
Трендове вбрання весни 2023 / Фото з Instagram
Плісовані речі
Модельєр розповів, що спідниці та сукні з плісуванням повернулися в моду ще минулого сезону, але і цієї весни плісе залишиться актуальним. Спідниці, сукні, костюми — вибір речей у дуже великий, так що сміливо обирайте те, що вам до душі.
Трендове вбрання весни 2023 / Фото з Instagram