Андре Тан вже давно став вірним порадником для багатьох українских модниць, адже він часто на своїй особистій сторінці в інстаграмі ділиться fashion-порадами, які допомагають дівчатам стильно виглядати.

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Весна вже близько, тож дизайнер вирішив розповісти, якими речами варто поповнити свій гардероб.

Речі у стилі 60-х

Андре Тан зазначив, що цієї весни настрій роблять 1960-ті: зухвале міні, соковиті фарби, стильні костюми, жакети з комірцями, короткі пальта та плащі. Якщо хочете виглядати ефектно, дизайнер рекомендує придивитися до модного вінтажу в стилі Джекі Кеннеді або Одрі Гепберн.



Трендове вбрання весни 2023 / Фото з Instagram

Штани з накладними кишенями

Зручні практичні штани нарешті увійшли в моду. І не тільки штани в стилі карго, але і модні джинси, і навіть звичайні повсякденні спортивні моделі тепер модно носити з кишенями.



Трендове вбрання весни 2023 / Фото з Instagram

Байкерська тема

"Мотоциклетна куртка — один із головних елементів байкерського стилю. Саме цей грубий, але водночас витончений предмет буде дуже популярним цієї весни", – зазначив Андре Тан.



Трендове вбрання весни 2023 / Фото з Instagram

Квіти на одязі

Цього сезону у світі моди особливо прийшлись до вподоби принти та аксесуари з великими квітами. Тож для весняної вечірньої прогулянки чудово підійде сукня з цим елементом декору.



Трендове вбрання весни 2023 / Фото з Instagram

Плісовані речі

Модельєр розповів, що спідниці та сукні з плісуванням повернулися в моду ще минулого сезону, але і цієї весни плісе залишиться актуальним. Спідниці, сукні, костюми — вибір речей у дуже великий, так що сміливо обирайте те, що вам до душі.



Трендове вбрання весни 2023 / Фото з Instagram