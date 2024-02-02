Андре Тан назвал самые популярные вещи этой зимы: успейте надеть их в этом месяце

Известный украинский дизайнер и fashion-эксперт Андре Тан всегда рассказывает своим поклонникам о тенденциях сезона. На этот раз модельер рассказал о самых популярных вещах зимы.

Андре Тан собрал все трендовые позиции в видеоролике, поэтому вам удобно будет увидеть все готовые образы.

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В общем дизайнер выделил те вещи, которые уже есть дня нас знакомыми. Если же кто-то из вас еще не имеет в своем гардеробе отдельных позиций, то не бойтесь покупать зимнюю одежду в конце зимы. В магазинах в это время действуют сезонные скидки, поэтому вам удастся приобрести вещь по достаточно выгодной цене.

Самые популярные вещи зимы

Угги

"Настоящий маст-хэв холодного сезона. Сегодня их популярность достигла апогея", – отметил Андре Тан.е

Экохутро

Дизайнер отмечает, что верхняя одежда из меха остается в моде уже не один сезон. Она довольно стильная и экологическая, поэтому точно найдет место в вашем гардеробе.

Цветная кожа

"Последние годы кожа является постоянным трендом в моде. А цветные решения вообще заполонили модное пространство этой зимой", – добавил модельер.

Панамы

Попробуйте добавить к своему образу этой зимой теплую панаму. Носите ее с пальто, пуховиками и дубленками.

Вязаные вещи

Андре Тан отмечает, что в тренде анималистический принт, полоски и графические узоры. Необычности и креатива вязаным вещам придадут вырезы, имитация потертостей, шнуровки и завязки.