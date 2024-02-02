Андре Тан зібрав усі трендові позиції у відеоролику, тож вам зручно буде побачити всі готові образи.
Читайте також 5 стильних образів на весну: модні варіанти від української стилістки
Загалом дизайнер виокремив ті речі, які вже є дня нас знайомими. Якщо ж хтось з вас ще немає у своєму гардеробі окремих позицій, то не бійтеся купувати зимовий одяг наприкінці зими. У магазинах в цей час діють сезонні знижки, тож вам вдасться придбати річ за досить вигідною ціною.
Найпопулярніші речі зими
Уггі
"Справжній маст-хев холодного сезону. Сьогодні їх популярність досягла апогею", – зазначив Андре Тан.є
Екохутро
Дизайнер зазначає, що верхній одяг з хутра залишається в моді вже не один сезон. Він доволі стильний та екологічний, тож точно знайде місце у вашому гардеробі.
Кольорова шкіра
"Останні роки шкіра є сталим трендом у моді. А кольорові рішення взагалі заполонили модний простір цієї зими", – додав модельєр.
Панами
Спробуйте додати до свого образу цієї зими теплу панаму. Носіть її з пальтом, пуховиками та дублянками.
В'язані речі
Андре Тан зазначає, що в тренді анімалістичний принт, смужки та графічні візерунки. Незвичайності та креативу в’язаним речам нададуть вирізи, імітація потертостей, шнурування та зав’язки.