Андре Тан зібрав усі трендові позиції у відеоролику, тож вам зручно буде побачити всі готові образи.

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Загалом дизайнер виокремив ті речі, які вже є дня нас знайомими. Якщо ж хтось з вас ще немає у своєму гардеробі окремих позицій, то не бійтеся купувати зимовий одяг наприкінці зими. У магазинах в цей час діють сезонні знижки, тож вам вдасться придбати річ за досить вигідною ціною.

Найпопулярніші речі зими

Уггі

"Справжній маст-хев холодного сезону. Сьогодні їх популярність досягла апогею", – зазначив Андре Тан.є

Екохутро

Дизайнер зазначає, що верхній одяг з хутра залишається в моді вже не один сезон. Він доволі стильний та екологічний, тож точно знайде місце у вашому гардеробі.

Кольорова шкіра

"Останні роки шкіра є сталим трендом у моді. А кольорові рішення взагалі заполонили модний простір цієї зими", – додав модельєр.

Панами

Спробуйте додати до свого образу цієї зими теплу панаму. Носіть її з пальтом, пуховиками та дублянками.

В'язані речі

Андре Тан зазначає, що в тренді анімалістичний принт, смужки та графічні візерунки. Незвичайності та креативу в’язаним речам нададуть вирізи, імітація потертостей, шнурування та зав’язки.