Андре Тан назвал самые популярные кутюрные коллекции 2023 года: впечатляющий список

Известный украинский дизайнер Андре Тан решил рассказать своим поклонникам о своих любимых кутюрных показах в 2023 году. В этом году все они были впечатляющими, поэтому дизайнер выделил именно те, которые были больше всего на слуху.

Перед началом Недели моды в мировых fashion-столицах с коллекциями для сезона осень-зима 2023/24, дизайнеры представили мужские коллекции и кутюрные. Последние из них в этом году показались очень впечатляющими и даже подверглись критике, поскольку общество не слишком поняло посыл дизайнера с презентацией голов животных на платьях.

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После завершения парижской недели от кутюр дизайнер Андре Тан решил поделиться со поклонниками своими фаворитами. Он выбрал пять самых популярных коллекций, которые представили модные дома.

Viktor & Rolf

"Это просто полный отлет! От идеальных "платья принцесс" до моделей с необычными формами и конструкциями. Очень зрелищно, хоть в музей выставляй!", – отметил Андре Тан.



Андре Тан рассказал о своих любимых кутюрных коллекциях / Фото с Instagram

Jean Paul Gaultier

"Здесь хорошо все! Эту коллекцию для Жана-Поля Готье разрабатывал дизайнер Хайдер Аккерман и, должен признать, что коллекция показалась невероятной! Вытянутые и строгие силуэты, перья, укороченные жакеты, невероятная вышивка – вау одним словом!" .



Андре Тан рассказал о своих любимых кутюрных коллекциях / Фото с Instagram

Schiaparelli

Коллекция бренда Schiaparelli наделала много шума в сети. Кутюрная коллекция возмутила публику, а образы моделей с головами животных собрали сотни гневных комментариев от пользователей. Андре Тан отмечает, что коллекция получилась очень экстравагантной и смелой.

"Дизайнер Дэниел Розберри дополнил образы своей коллекции серией искусственных отрубленных голов животных. И, конечно, не обошлось без фирменного почерка Schiaparelli – золота, очень много золота. Впечатляет!", – заявил Андре Тан.



Андре Тан рассказал о своих любимых кутюрных коллекциях / Фото с Instagram



Также дизайнер добавил, что уже не в рамках кутюра, но его поразил бренд Mugler со своей взрывной коллекцией от дизайнера Кейси Кадуалладера. По словам Андре Тана, коллекция выглядела сексуально и экстравагантно. Бренд, как всегда, поразил обилием кружева и кожи.



Андре Тан рассказал о своих любимых кутюрных коллекциях / Фото с Instagram

Кроме того, дизайнер даже рассказал о разочаровавших его брендах – это Chanel и Dior.



Андре Тан рассказал о своих любимых кутюрных коллекциях / Фото с Instagram



Андре Тан рассказал о своих любимых кутюрных коллекциях / Фото с Instagram