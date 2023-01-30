Перед початком Тижня моди у світових fashion-столицях з колекціями для сезону осінь-зима 2023/24, дизайнери презентували чоловічі колекції та кутюрні. Останні з них цього року видалися неабияк вражаючими та навіть піддалися критиці, оскільки суспільство не надто зрозуміло посил дизайнера з презентацією голів тварин на сукнях.

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Після завершення паризького тижня від кутюр дизайнер Андре Тан вирішив поділитися з прихильниками своїми фаворитами. Він обрав 5 найпопулярніших колекцій, які представили модні будинки.

Viktor & Rolf

"Це просто повний відліт! Від ідеальних "суконь принцес» до моделей з незвичайними формами та конструкціями. Дуже видовищно, хоч у музей виставляй!", – зазначив Андре Тан.



Андре Тан розповів про свої улюблені кутюрні колекції / Фото з Instagram

Jean Paul Gaultier

"Тут гарно все! Цю колекцію для Жана-Поля Готьє розробляв дизайнер Хайдер Акерман і, мушу визнати, що колекція видалася неймовірною! Витягнуті та строгі силуети, пір’я, вкорочені жакети, неймовірна вишивка – вау одним словом!", – описав дизайнер.



Андре Тан розповів про свої улюблені кутюрні колекції / Фото з Instagram

Schiaparelli

Колекція бренду Schiaparelli наробила багато галасу в мережі. Кутюрна колекція обурила публіку, а образи моделей з головами тварин зібрали сотні гнівних коментарів від користувачів. Андре Тан зазначає, що колекція вийшла дуже екстравагантною та сміливою.

"Дизайнер Дэніел Розберрі доповнив образи своєї коллекції серією штучних відрублених голів тварин. І, авжеж, не обійшлося без фірмового почерку Schiaparelli – золота, дуже багато золота. Вражає!", – заявив Андре Тан.



Андре Тан розповів про свої улюблені кутюрні колекції / Фото з Instagram



Також дизайнер додав, що вже не у рамках кутюру, але його також вразив бренд Mugler зі своєю вибуховою колекцією від дизайнера Кейсі Кадуалладера. За словами Андре Тана, виглядала колекція сексуально та экстравагантно. Бренд, як завжди, вразив великою кількістю мережива та шкіри.



Андре Тан розповів про свої улюблені кутюрні колекції / Фото з Instagram

Окрім того, дизайнер навіть розповів про бренди, які його розчарували – це Chanel і Dior.



Андре Тан розповів про свої улюблені кутюрні колекції / Фото з Instagram



Андре Тан розповів про свої улюблені кутюрні колекції / Фото з Instagram