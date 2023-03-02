Андре Тан рассказал с чем носить худи: подборка образов, которые вам понравятся

Дизайнер и модный эксперт Андре Тан в очередной раз поделился со своими поклонниками fashion-советами. Украинский модельер рассказал, с чем можно носить худи, чтобы выглядеть стильно.

На своей личной странице в инстаграмме Андре Тан опубликовал видеоролик, в котором рассказал о модных лайфхаках. Весна – хороший период для худи, которое можно стильно сочетать и с верхней одеждой, и с жакетами.

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Самой популярной комбинацией из худи являются кроссовки, спортивные брюки и джинсы, однако Андре Тан решил отойти от устоявшихся стилизаций и рассказал, что благодаря худе можно создать изысканный и элегантный образ.

Вам понадобится классический оверсайз жакет в черном или сером цвете или в клетку. Соединяйте его с брюками прямого кроя, чтобы создать образ, который будет актуален на протяжении всего сезона,

– отметил Андре Тан.

По его словам, кроссовки придадут немного фривольности виду, а если вы наденете каблуки, то они сделают вас очень элегантными.

Кроме того, тандем штанного костюма смотрится очень стильно. Такой образ можно вписать в деловой стиль, если вам рабочий дресс-код не слишком консервативен.

Соблюдайте баланс в цветовой палитре. К брючному костюму подберите тощие нейтральных цветов.

Также можно совмещать худи с юбкой. Выбирайте карандашную юбку, юбку макси или мини длины. Интересно будет выглядеть сочетание худи с юбкой плиссе, кожаную юбку, или с воланами или бахромой,

– добавил дизайнер.

К такому образу можно добавить фривольность благодаря массивным сапогам с грубой подошвой.