На своїй особистій сторінці в інстаграмі Андре Тан опублікував відеоролик, в якому розповів про модні лайфхаки. Весна – гарний період для худі, яке можна стильно поєднувати і з верхнім одягом, і з жакетами.

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Найпопулярнішою комбінацією з худі є кросівки, спортивні штани та джинси, однак Андре Тан вирішив відійти від усталених стилізацій та розповів, що завдяки худі можна створити вишуканий та елегантний образ.

Вам знадобиться класичний оверсайз жакет в чорному або сірому кольорі, чи в клітинку. Поєднуйте його зі штанами прямого крою, щоб створити образ, який буде актуальним впродовж усього сезону,

– зазначив Андре Тан.

За його словами, кросівки додадуть трохи фривольності вигляду, а якщо ви вдягнете підбори, то вони зроблять вас дуже елегантними.

Окрім того, тандем штанного костюма виглядає дуже стильно. Такий образ можна вписати у діловий стиль, якщо вам робочий дрес-код не занадто консервативний.

Дотримуйтеся балансу в палітрі кольорів. До штанного костюма підберіть худі нейтральних кольорів.

Також можна поєднувати худі зі спідницею. Обирайте спідницю олівець, спідницю максі чи міні довжини. Цікаво виглядатиме поєднання худі зі спідницею плісе, шкіряну спідницю, чи з воланами або бахромою,

– додав дизайнер.

До такого образу можна додати фривольності завдяки масивним чоботам з грубою підошвою.