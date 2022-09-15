Андре Тан назвал хиты осени 2022 года: что сейчас актуально носить

Один из величайших мужчин в украинской модной индустрии Андре Тан назвал тренды осени. В своем инстаграмме он рассказал, какие именно трендовые вещи нужно приобрести модницам этого сезона.

Андре Тан активно помогал бойцам ВСУ и ТРО с одеждой в начале войны и переформатировал свое производство на пошив флисовых кофт, брюк и белья.

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Теперь дизайнер восстановил свою любимую рубрику с советами и представил своим читателям вторую часть трендовых вещей на осень.

Спортивная эстетика

"Громкой коллаборацией этого модного месяца снова отличились Gucci. Алессандро Микеле взял в партнеры Adidas и показал несколько образов, объединивших ДНК обоих брендов. Спортивная тематика вдохновила и других дизайнеров, разбавивших образы неожиданными спортивными аксессуарами, топами, куртками и головными уборами" , – написал Андре Тан.



Андре Тан назвал тренды осени 2022 года / Фото с Instagram

Фуксия

Фуксию в своих коллекциях использовали такие бренды, как Michael Kors, Richard Quinn и Versace. Но больше всего отличился, конечно, Пьерпаоло Пиччоли – креативный директор итальянского Дома моды. Он посвятил этому оттенку 80% своей новой коллекции. Следующей осенью достаточно будет добавить в образ только одну яркую вещь или одеть фуксию с ног до головы.



Андре Тан назвал тренды осени 2022 года / Фото с Instagram

Бахрома

"В тренде снова будет длинная бахрома, украсившая пончо, пальто, кетсьюты и кейпы в коллекциях Stella McCartney, Etro и Bottega Veneta", – заявил дизайнер.



Андре Тан назвал тренды осени 2022 года / Фото с Instagram

Низкая посадка

Джинсы, юбки и брюки с заниженной линией талии будут круто смотреться с кроп-топами, укороченными жакетами и свитерами, а также с объемными бомберами и кожаными куртками-косухами.



Андре Тан назвал тренды осени 2022 года / Фото с Instagram

Вырезы

"Сделать образ более выразительным и соблазнительным помогут вырезы на топах, платьях и боди. Вдохновляйтесь коллекциями Saint Laurent, Valentino и Roberto Cavalli", – добавил Андре Тан.



Андре Тан назвал тренды осени 2022 года / Фото с Instagram