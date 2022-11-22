Андре Тан рассказал, чем заменить антитрендовые шапки на зиму 2022/23: важные советы

Известный украинский дизайнер и модельер Андре Тан рассказал о трендовых сапогах на зиму, а теперь показал поклонникам, как выглядят модные шапки на зиму и даже продемонстрировал, от которых следует отказаться.

Знаменитый дизайнер довольно часто на своей странице в инстаграмме делится с поклонниками fashion-советами. Андре Тан показал неактуальные модели шапок и рассказал, чем их можно заменить, чтобы выглядеть стильно этой зимой.

Читайте также Хиты 2022/23 года: Андре Тан назвал трендовую обувь на зиму

Неоновые оттенки – базовые оттенки

Неоновые оттенки очень сложны, поэтому быстро надоедают. Замените шапки натуральных и базовых тонов. Такие аксессуары остаются актуальными несколько сезонов. Главное – минимум украшений и деталей.



Андре Тан показал антитрендовые и трендовые шапки на зиму / Фото с Instagram

Меховой помпон – ушанка

"Помпон простит любой образ и практически никогда не выглядит уместно и актуально (разве что на горнолыжном склоне). Замените шапками-ушанками: они круто смотрятся с актуальными сейчас дубленками и пуховиками, а также с куртками и пальто. Выбирайте объемные модели базовых оттенков, чтобы получить максимальное количество сочетаний», – отметил дизайнер.



Андре Тан показал антитрендовые и трендовые шапки на зиму / Фото с Instagram

Надписи – логотип

Шапки с большими надписями и рисунками – настоящий пережиток прошлого. Теперь, чем проще аксессуар, тем дороже и стильнее он смотрится. Если монохромный головной убор слишком скучен, присмотритесь к шапкам с логотипом бренда. Лучше, если это будут небольшие надписи базового цвета.



Андре Тан показал антитрендовые и трендовые шапки на зиму / Фото с Instagram

Пестрый принт – балаклава или капор

"Слишком сложные разноцветные головные уборы перетягивают на себя все внимание. Если простые шапки бени вам надоели, присмотритесь к балаклавам. Этот аксессуар в моде уже несколько сезонов. Любой образ благодаря балаклаве или капоре сразу становится ярче", - написал Андре Тан.



Андре Тан показал антитрендовые и трендовые шапки на зиму / Фото с Instagram

Огромная вязка – меховая панама

Массивные головные уборы из шерсти большой связки стали настоящим хитом пару сезонов назад, но сейчас лучше заменить меховую панаму. Меховые панами могут быть бежевого, белого и черного оттенков или выполнены в пастельных и ярких тонах. Комбинируйте с объемным пальто.



Андре Тан показал антитрендовые и трендовые шапки на зиму / Фото с Instagram