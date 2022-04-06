Американский ведущий надел синий костюм и желтую рубашку в знак поддержки из Украины

В США прошел концерт в поддержку Украины. Ведущий BJ Korros предстал перед слушателями в образе в цветах украинского флага.

В Калифорнии состоялся благотворительный концерт, благодаря которому смогли собрать деньги пострадавшим от войны детям и передать в фонд Children's Emergency Fund.

Читайте также Историческая обложка: глянец Playboy посвятил новый выпуск войне в Украине

Ведущий мероприятия актер и режиссер BJ Korros в знак солидарности с украинским народом примерил сине-желтый аутфит. Он надел желтую рубашку и синий костюм. Довершением аутфита стала синая бабочка и желтый платок на надгрудном кармане.



Ведущий концерта поддержал Украину / Фото с Getty Images

Кроме ведущего, на сцену вышла певица Лаура Реймер, одевшая синюю майку и желтый шарф на шею.



Лаура Реймер поддержала Украину / Фото с Getty Images

Наряды в сине-желтых цветах одевают немало людей, желающих выразить свою поддержку Украине.