Американский ведущий надел синий костюм и желтую рубашку в знак поддержки из Украины

6 апреля 2022 , 18:03
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В США прошел концерт в поддержку Украины. Ведущий BJ Korros предстал перед слушателями в образе в цветах украинского флага.

В Калифорнии состоялся благотворительный концерт, благодаря которому смогли собрать деньги пострадавшим от войны детям и передать в фонд Children's Emergency Fund.

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Ведущий мероприятия актер и режиссер BJ Korros в знак солидарности с украинским народом примерил сине-желтый аутфит. Он надел желтую рубашку и синий костюм. Довершением аутфита стала синая бабочка и желтый платок на надгрудном кармане.


Ведущий концерта поддержал Украину / Фото с Getty Images

Кроме ведущего, на сцену вышла певица Лаура Реймер, одевшая синюю майку и желтый шарф на шею.


Лаура Реймер поддержала Украину / Фото с Getty Images

Наряды в сине-желтых цветах одевают немало людей, желающих выразить свою поддержку Украине.

  • Французская актриса Селин Салет вышла на фотокол в свитере в цвете украинского флага.
  • Стильная инфлюэнсерша из Берлина Соня Лисон появилась на улицах Берлина в синем тренче и желтой сумке.
  • Немецкий музыкант во время благотворительного концерта в Германии появился в сине-желтой джинсовой куртке.
  • Певица Айви надела на концерт сине-желтый свитер в знак солидарности с украинцами.
Автор: Юлія Турелик