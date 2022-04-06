Американский ведущий надел синий костюм и желтую рубашку в знак поддержки из Украины
В США прошел концерт в поддержку Украины. Ведущий BJ Korros предстал перед слушателями в образе в цветах украинского флага.
В Калифорнии состоялся благотворительный концерт, благодаря которому смогли собрать деньги пострадавшим от войны детям и передать в фонд Children's Emergency Fund.
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Ведущий мероприятия актер и режиссер BJ Korros в знак солидарности с украинским народом примерил сине-желтый аутфит. Он надел желтую рубашку и синий костюм. Довершением аутфита стала синая бабочка и желтый платок на надгрудном кармане.
Ведущий концерта поддержал Украину / Фото с Getty Images
Кроме ведущего, на сцену вышла певица Лаура Реймер, одевшая синюю майку и желтый шарф на шею.
Лаура Реймер поддержала Украину / Фото с Getty Images
Наряды в сине-желтых цветах одевают немало людей, желающих выразить свою поддержку Украине.
- Французская актриса Селин Салет вышла на фотокол в свитере в цвете украинского флага.
- Стильная инфлюэнсерша из Берлина Соня Лисон появилась на улицах Берлина в синем тренче и желтой сумке.
- Немецкий музыкант во время благотворительного концерта в Германии появился в сине-желтой джинсовой куртке.
- Певица Айви надела на концерт сине-желтый свитер в знак солидарности с украинцами.