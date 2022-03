Американский бренд Rowing Blazers выпустил благотворительную футболку с украинским флагом

Нью-Йоркский бренд Rowing Blazers создал благотворительную футболку, средства продажи которой будут перечислены в поддержку Фонда помощи детям в кризисной ситуации после вторжения России в Украину.

Украину активно поддерживает весь мир. Бренды не перестают создавать сине-желтые элементы гардероба, а некоторые дизайнеры изображают на своих изделиях украинский флаг.

Американский бренд Rowing Blazers создал футболку в поддержку Украины. Дизайнер Джек Карлсон сотрудничал с легендарным иллюстратором моды Ричардом Хейнсом. Именно он изобразил на белом фоне мужчину с сине-желтым флагом в руках.

Благотворительную футболку Rowing Blazers x Richard Haines можно заказать на сайте бренда. Отправят ее в конце апреля. Стоит изделие 2300 гривен.

Основатель Rowing Blazers Джек Карлсон сказал в своем заявлении: "Одна из моих лучших подруг, невероятная женщина, служила в "Save the Children" в зонах активных конфликтов, включая Афганистан и Сомали. Благодаря ей я близко знаком с удивительной работой" Save the Child Пока мир с ужасом наблюдает за событиями, разворачивающимися в Украине, "Save the Children" оказывает спасительную помощь детям и их семьям на местах".

Международная организация, помогающая детям во всем мире Save the Children подсчитала, что 7,5 миллионов детей находятся в серьезной опасности физической травмы, сильного эмоционального переживания. Украинский фонд помощи в кризисных ситуациях собирает деньги, чтобы предоставить детям и их семьям неотложную помощь, такую ​​как еда, вода, гигиенические наборы, психосоциальное сопровождение и денежная помощь.

Изменит ли футболка мир? Нет. Даже близко. Но важно, чтобы мы что-то делали и чтобы мы не просто жили своими обычными днями и жизнью,

– отметил основатель бренда.

Футболку бренд представил на фоне разрушенного орками жилого дома с задымлением. Раньше там жили мирные люди обычной жизнью, пока на нашу землю не ступили российские захватчики, которые цинично разрушили не только жилье, но и сломали судьбы миллионам людей по всей Украине.



Благотворительная футболка в поддержку Украины от Rowing Blazers x Richard Haines