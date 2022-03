Американський бренд Rowing Blazers випустив благодійну футболку з українським прапором

Нью-Йоркський бренд Rowing Blazers створив благодійну футболку, кошти з продажу якої будуть перераховані на підтримку Фонду допомоги дітям у кризовій ситуації після вторгнення Росії в Україну.

Україну активно підтримує увесь світ. Бренди не перестають створювати синьо-жовті елементи гардероба, а деякі дизайнери зображують на своїх виробах український прапор.

Дивіться також Дві українки створили одяг на підтримку України та пропонують фінансову допомогу постраждалим

Американський бренд Rowing Blazers створив футболку на підтримку України. Дизайнер Джек Карлсон співпрацював з легендарним та ілюстратором моди Річардом Хейнсом. Саме він зобразив на білому тлі чоловіка з синьо-жовтим прапором у руках.

Благодійну футболку Rowing Blazers x Richard Haines можна замовити на сайті бренду. Відправлять її наприкінці квітня. Коштує виріб 2 300 гривень.

Засновник Rowing Blazers Джек Карлсон сказав у своїй заяві: "Одна з моїх найкращих подруг, неймовірна жінка, служила в "Save the Children" в зонах активних конфліктів, включаючи Афганістан і Сомалі. Завдяки їй я близько знайомий з дивовижною роботою "Save the Children". Поки світ з жахом спостерігає за подіями, що розгортаються в Україні, "Save the Children" надає рятівну допомогу дітям та їхнім родинам на місцях".

Міжнародна організація, яка допомагає дітям у всьому світі "Save the Children" підрахувала, що 7,5 мільйонів дітей перебувають у серйозній небезпеці фізичної травми, сильного емоційного переживання. Український фонд допомоги у кризових ситуаціях збирає гроші, щоб надати дітям та їхнім сім’ям невідкладну допомогу, таку як їжа, вода, гігієнічні набори, психосоціальний супровід та грошова допомога.

Чи змінить футболка світ? Ні. Навіть близько. Але важливо, щоб ми щось робили, і щоб ми не просто жили своїми звичайними днями і життям,

– зазначив засновник бренду.

Футболку бренд представив на тлі зруйнованого орками житлового будинку із задимленням. Раніше там жили мирні люди звичайним життям, доки на нашу землю не ступили російські загарбники, які цинічно зруйнували не лише житло, але й зламали долі мільйонам людей по всій Україні.



Благодійна футболка на підтримку України від Rowing Blazers x Richard Haines