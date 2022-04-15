Американский бренд Kenneth Cole продает кроссовки с сине-желтыми шнуровками в поддержку Украины

Модный бренд Kenneth Cole решил поддержать Украину оригинальным способом. Теперь до покупки любых кроссовок они выдают бесплатно сине-желтые шнуровки.

Американский дом моды, основанный в 1982 году Кеннетом Коулом и Сэмом Эдельманом, решил также вместе со всеми другими брендами поддержать Украину.

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Дизайнеры решили дарить людям сине-желтые шнуровки в цветах национального флага Украины к каждой покупке любых кроссовок.



Кроссовки с сине-желтыми шнурками от Kenneth Cole / Фото из инстаграммы

Кроме этого, с каждой покупки на сайте модного дома бренд жертвует процент от прибыли гуманитарной организации Revived Soldiers of Ukraine, которая помогает всем украинцам, пострадавшим от войны.

Еще раньше модельер Кеннет Коул тоже выступал за поддержку Украины. Витрины магазинов в Нью-Йорке были украшены QR-кодом со ссылкой на сайт, в котором можно перевести средства в благотворительные организации, помогающие украинцам.