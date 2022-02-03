Амаль Клуни празднует день рождения: лучшие образы адвоката за все годы

Жена актера Джорджа Клуни 3 февраля празднует день рождения. Знаменитому адвокату исполнилось 44 года. Амаль Клуни давно стала любимицей людей со всего мира, ведь неоднократно покоряла своими роскошными образами. В праздничный день Fashion 24 вспоминает лучшие выходы британки ливанского происхождения.

Амаль Клуни давно назвали иконой стиля. Она умеет прекрасно выглядеть и на светских мероприятиях, и на работе, и на обычной прогулке. Сейчас знаменитое семейство крайне редко куда-то выходит. В октябре Джордж и Амаль Клуни впервые за 2 года вышли вместе на публику.

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Редкий выход влюбленных состоялся в 2021 году на премьере фильма "Нежный бар". Для красной дорожки Джордж выбрал костюм черного цвета и черную рубашку, в то же время как Амаль – черное платье с серебристыми узорами, разделенное в поясе.

Амаль и Джордж Клуни на красной дорожке в Лос-Анджелесе / Фото Getty Images

Впоследствии знаменитые супруги поразили своим выходом на Лондонском кинофестивале. Возлюбленная актера на красной дорожке позировала перед объективами в изысканном белом платье со шлейфом и пайетками, которые отблескивали разными цветами.

Джордж и Амаль Клуни / Фото Getty Images

На красных дорожках Амаль Клуни всегда отдает предпочтение изысканным платьям, впрочем, в повседневной жизни предпочитает сдержанные образы. Вопреки ее работе в сфере со строгим дресс-кодом, ей всегда удается оставаться женственной, привлекательной и стильной.

Лучшие образы Амаль Клуни / Фото из Getty Images

Лучшие образы Амаль Клуни / Фото из Pinterest

Лучшие образы Амаль Клуни / Фото из Pinterest

Лучшие образы Амаль Клуни / Фото из Pinterest

Лучшие образы Амаль Клуни / Фото из Pinterest

Лучшие образы Амаль Клуни / Фото из Pinterest

Лучшие образы Амаль Клуни / Фото из Pinterest

Лучшие образы Амаль Клуни / Фото из Pinterest