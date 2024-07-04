Редкий выход: Амаль Клуни отдыхает в Сен-Тропе в платье Versace 20-летней давности

Известная юристка, жена голливудского актера Джорджа Клуни отдыхает в Сен-Тропе. Папарацци заметили икону стиля в красивом наряде, который она выбрала от итальянского бренда Versace.

На публике Амаль Клуни появилась в коротком цветочном платье яркого цвета, которое идеально подходит для летних прогулок. Знаменитость не часто появляется в объективах репортеров, поэтому ее редкий выход приковал внимание многих поклонников.

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Невероятный образ Амаль Клуни

Для обеда в ресторане Jardin Tropezina миссис Клуни выбрала для себя мини-платье из коллекции Versace весна – лето 2004 под названием Diva Alert. Винтажные наряды известные люди выбирают для себя часто и появляются в них даже на светских событиях и красных дорожках. В мире моды винтажный выход считается куда более эффектным, чем выбор вещей из новых коллекций.

46-летняя знаменитость шла за руку с мужем в белом платье с розовыми цветами и оборками, которые в этом сезоне очень популярны. Образ Амаль дополнила коричневыми солнцезащитными очками, белой сумкой на плече и бежевыми туфлями на каблуках с вырезом на пальце.

Такая обувь не очень популярна и даже несколько антитрендовой, впрочем юристка предстала в винтажном образе, поэтому решила к нему подобрать обувь, которая была популярной много лет назад.



Красивый выход Амаль Клуни / Фото Backgrid USA

Добавим, что платье, которое выбрала Амаль Клуни в течение 20 лет носила Бритни Спирс, Лив Тайлер и Линдси Лохан.