Амаль Клуни появилась в романтическом платье на озере Комо: фото эффектного образа

Папарацци заметили Амаль Клуни на романтическом свидании на озере Комо. Адвокат по правам человека известна своим безупречным уличным стилем. В Нью-Йорке она часто появляется в стильных костюмах, а вот на отдыхе демонстрирует свои любимые платья.

Джордж и Амаль Клуни уже много лет имеют виллу в Итальянской Ривьере на озере Комо, поэтому именно в этом живописном уголке Италии можно увидеть жену известного актера.

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Амаль Клуни любит винтажные вещи, поэтому примерила на себе платье от бренда Dior 2005 года.

Образ Амаль Клуни

Красавица надела белое платье на бретельках белого цвета в смешанный принт. Платье имело глубокий V-образный вырез и состояло из черного горошка и ярких цветов. На подоле изделие состояло из оборков и имело вырез до бедра.

Винтажное платье Амаль дополнила белыми слингбеками и длинными серьгами с различными жемчужинами.



Новый образ Амаль Клуни / Фото Splash News

Почти месяц назад звездные супруги отдыхали в Сан-Тропе. На публике Амаль Клуни появилась в коротком цветочном платье яркого цвета, которое она выбрала от итальянского бренда Versace. Миссис Клуни выбрала для себя мини-платье из коллекции Versace весна – лето 2004 под названием Diva Alert.

46-летняя знаменитость обожает классические и строгие костюмы, но и вместе с тем охотно надевает цветочные платья с оборками, драпировкой и глубоким вырезом.