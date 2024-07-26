В очках Gucci: Амадор Лопес раскрыл Николасу Карми, сколько стоит его образ

Львовский блогер Николас Карма встретил украино-венесуэльского хореографа Амадора Лопеса. Инфлюенсер расспросил у артиста, сколько стоит его look.

Это уже известная для пользователей рубрика Николаса, которая так полюбилась фанам. Карма решил рассекретить поклонникам стоимость образа Лопеса.

Не пропустите В яркой блузке и юбке Zara: Ирина Федишин очаровала летним образом

Какова стоимость аутфита Амадора Лопеса

Николас застал Амадора во время прогулки с мамой. Танцовщик не ожидал увидеть блогера, но радостно стал отвечать на вопросы. Мама хореографа понимает только испанский язык, поэтому инфлюенсер обратился к ней, выучив несколько слов от Лопеса. Этот поступок порадовал артиста, который был уже готов рассказать о цене своего образа.

Амадор был одет в total белый look, состоящий из футболки, шортов, кроссовок и носков. Свой аутфит он дополнил черной поясной сумкой и солнцезащитными очками.

Кроссовки Calvin Klein – 3500 гривен. Шорты – это Mango, максимум – 1500 гривен. Футболка, мне кажется где-то 350 евро (15 598 гривен). Очки это подарок. Мне сказали, что это Gucci, поэтому не знаю, правда ли это,

– поделился Лопес.

Хореограф заметил, что для него не важна одежда, а только то, что у человека в душе. В то же время Амадор высказался относительно своего украинского гражданства, которое получил в феврале 2022 года.

Я буду здесь до последнего. Я верю в победу и буду работать ради нее. Я буду делать все, чтобы наши дети и защитники всегда верили, что есть люди рядом,

– подытожил артист.

Напомним, на днях ведущий Анатолий Анатолич скрыл стоимость своего образа. Вместо этого мужчина пошутил над Николасом относительно названия рубрики "Сколько стоит look".