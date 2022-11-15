До главного праздника года осталось 46 дней. У нас еще достаточно времени подумать о том, как мы хотим выглядеть в новогоднюю ночь.

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Символом 2023 года является Черный Водяной Кролик. По словам астрологов, встречать Новый год лучше в окружении родных и близких. Поетки, блестки и люрекс – идеально подходят, но образ не должен быть слишком откровенным.

Платья с блестками всегда были актуальны на празднование Нового года. Почти всегда платье с блестками оказывается в подборке самого популярного наряда на новогоднюю ночь.

Британка Алисия Родди уже успела примерить мини-платье в зеленом цвете от бренда River Island. Инфлюэнсерша дополнила образ велюровыми босоножками на массивной платформе и каблуке, добавила сверху кожаную куртку и минималистичную сумку в черном цвете.

Модница заплела волосы в элегантный пучок сзади и довершила look несколькими кольцами на пальцах.

Если вы поклонница коротких платьев, а пастельные оттенки вам уже немного надоели, то не бойтесь быть яркой в новогоднюю ночь. Надевайте платье насыщенного цвета, как это сделала Алисия Родди, добавьте аксессуары, сделайте нежный макияж – и к встрече 2023 года вы уже готовы!



Модный образ в новогоднюю ночь / Фото с Instagram



Модный образ в новогоднюю ночь / Фото с Instagram



Модный образ в новогоднюю ночь / Фото с Instagram