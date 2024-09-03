Блогер Алина Френдий попала в чешский глянец Vogue: черно-белое фото из издания

Тернопольская инфлюнсерка Алина Френдий рассказала своим поклонникам в инстаграме, что появилась на страницах известного издания Vogue Czechoslovakia.

Блогер-миллионница для глянца предстала в базовых вещах и рассказала о своем пути в модной индустрии и о том, как стала дизайнером.

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Алина Френдий в Vogue Czechoslovakia

На одной из страниц глянца инфлюенсерка позировала в обычной белой майке и джинсах. Стилисты просто сделали снимок в красивой позе. Алина Френдий предстала перед камерами в привычном своем образе – короткой стрижке и базовом макияже, который использует повседневную жизнь.

Блогер из Тернополя уже давно завоевала расположение от украинских подписчиков, которые наблюдают за ее жизнью. Впрочем, о личном Алина делится нечасто. Ее блог скорее о моде и создании красивых образов. Френдий постоянно следит за последними тенденциями и демонстрирует на себе эффектные и красивые аутфиты.

Для издания Vogue Czechoslovakia Алина Френдий рассказала о своем пути как фаундера и дизайнера бренда COOSH, рассказала о ценностях, цель и все трудности, которые украинский бренд может проживать сегодня в новых реалиях.

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"Я всегда интересовалась сферой fashion, и где-то подсознательной мечтой всегда было иметь собственный бренд. Но начинала как из маленького города, абсолютно без опыта, работая в магазине одежды. Ассортимент был очень примитивный, и уже тогда я четко понимала что нужно клиенту, и что бы я хотела видеть в коллекциях собственного бренда", – отметила дизайнер.

Уже много сезонов подряд Алина Френдий является приглашенной гостьей на Недели моды в разных странах. За рубежом ее уже знают много стритстайл-фотографов, инфлюенсеров, модных редакторов и дизайнеров, которые зовут украинку на свои показы.