Алина Френдий и Таня Кодзаева вышли на улицы Милана с украинским флагом: щемящие фото

Украинские инфлюенсеры Алина Френдий и Таня Кодзаева вышли на улицы Милана с сине-желтым флагом в поддержку нашего государства. Девушки привлекают внимание всего мира к циничному вторжению России в Украину.

23 февраля в Милане началась Неделя моды. Блогер из Тернополя Алина Френдий и блогер из Ивано-Франковска Татьяна Кодзаева, имеющие собственные бренды и сотрудничающие с известными марками, отправились в Италию на показ осенне-зимней коллекции знаменитых дизайнеров.

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24 февраля ночью глава Кремля Путин объявил "специальную военную операцию" на Донбассе, после которой на территорию Украины вторглись вражеские войска.

Инфлюенсер Алина Френдий рассказала в своем блоге, что когда проснулась в Италии, увидела множество пропущенных телефонных звонков от папы и мужа. Она как можно скорее хочет вернуться домой, впрочем, пока это сделать не совсем легко.

Тернополянка отметила, что украинцы в Милане начали объединяться, а она даже смогла достать украинский флаг, хотя это было и не просто.

После показа Prada Алина и Таня вышли на улицу Милана с украинским флагом. В период Недели моды возле локаций модных шоу всегда находятся десятки фотографов из разных стран. Таким образом, инфлюенсеры пытаются привлечь максимальное внимание СМИ.

Здесь мировые фотографы и видеографы со всего мира, это мой единственный шанс распространить информацию, пока я здесь. Страшно больно и стыдно смотреть на российских инфлюенсеров, которые просто оделись и пошли на показ, и прошли мимо. Стыдно,

– написала Алина Френдий.

Фотографии девушек уже попали в различные профили многотысячных фотографов и активно распространяются в сети.

Алина Френдий и Таня Кодзаева поддержали Украину / Фото из инстаграма блогера

Россия останови войну. Мы хотим мира в Украине,

– подписала фотографии блогер.

Алина Френдий и Таня Кодзаева поддержали Украину / Фото из инстаграма блогера

Алина Френдий и Таня Кодзаева поддержали Украину / Фото из инстаграма блогера