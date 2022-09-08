Алина Байкова посетила премьеру фильма американского режиссера Евгения Афинеевского о войне в Украине "Свобода в огне".

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На этот раз знаменитость вышла на красную дорожку с украинским флажком в руках. 33-летняя модель надела прозрачное платье красного цвета и рассказала о его значении в своем инстаграм-сторезе.

Сегодня я в красном, но это не символ страсти. Я в красном, потому что моя страна обливается кровью. Мои люди истекают кровью. И эмоционально, и физически,

– заявила Байкова.

Модель появилась на красной дорожке в прозрачном платье от украинского бренда Tasha Mano. Байковая примеряла платье без бюстгальтера. Ее ягодицы дополняла бордовая шелковая баска. Вставки этой баски виднелись на подоле платья.

Свой аутфит Алина Байкова дополнила красными туфлями-челноками, элегантным пучком и яркой губной помадой на губах.



Эффектный выход Алины Байковой / Фото с Instagram



Эффектный выход Алины Байковой / Фото с Instagram