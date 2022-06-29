Это был фейк: Алина Байкова впервые рассказала об отношениях с абьюзером

Украинская модель Алина Байкова рассказала об продолжавшихся 6 месяцах отношениях с американцем. На самом деле, эти отношения для девушки были морально тяжелыми, ведь все было не настолько сладко, как демонстрировала для всех манекенщица.

Алина Байкова не скрывала своих отношений с американским бизнесменом и филантропом Патриком Кэрролом, чья компания "Carroll Organization" занимается инвестициями в сфере недвижимости.

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Модель публиковала совместные фото с избранником и показывала, как проводит время с любимым. Впрочем, в последнее время Алина больше не публиковала фотографий с Патриком. Она впервые рассказала, что бросила мужчину и даже отметила, что эти отношения были токсичными.



Алина Байкова с бывшим бойфрендом / Фото из инстаграмма

В своем недавнем интервью Алина Байкова раскрыла поразительные детали. По ее словам, мужчина постоянно держал ее под контролем, не разрешал куда-то ходить и даже заставлял демонстрировать идеальные отношения в инстаграмме.

Мне надо, наверное, надо извиниться перед людьми, за то, что демонстрировала счастье в инстаграмме, но оно было фейковым. Я могла в слезах сидеть и публиковать фото, потому что он на меня кричал, почему я два дня не выставляла ничего в инстаграм (общих фото, - 24 канал)", – отметила Алина.

У Патрика было трое детей мальчиков. Модель рассказала, что с детьми всегда было весело, но продолжать с мужчиной отношения было очень тяжело.



Алина Байкова с бывшим бойфрендом и его детьми / Фото из инстаграмма

По словам Алины, он даже не отпускал ее на работу и уезжал с ней. Она летела снимать кампейн на один день в другой штат, и он, покинув детей, улетел с ней. Он также не отпускал ее на встречу с подругами.

"Я своих девушек не видела шесть месяцев. Он говорит: "А зачем ты с ними на обед уйдешь? Чтобы вас мужчины снимали?" – рассказывает Алина Байкова.

Патрик не верил в дружбу между мужчиной и женщиной, поэтому Алине пришлось удалить свой WhatsApp. Она не могла отвечать друзьям мужского пола. Он заставлял ее отписываться от мужчин из fashion-индустрии.



Бойфренд модели ревновал ее к другим мужчинам / Фото из инстаграмма

Алина Байкова на вопрос, был ли кроме морального насилия еще и физический, попросила задать другой вопрос. Очевидно, модель не хотела выносить на публику лишнего, впрочем, вероятно, физическое насилие в отношениях тоже не было.

Модель также рассказала, что они покупали дом в Майами. Мужчина сетовал девушку из-за того, что ее все знают в Нью-Йорке, а его нет. Именно поэтому они решили переехать. Впрочем, еще до переезда Алина понимала, что должна завершить эти отношения, поэтому она буквально убежала от мужчины.



Перед разрывом отношений пара переехала в Майами / Фото из инстаграмма

Знаменитость отметила, что таких отношений никому не пожелает, поскольку ментально их переносить было ей очень тяжело, впрочем, считает, что все-таки это чему-то должно ее научить, ведь верит, что люди приходят в нашу жизнь не просто так.

"Знаете, нужно было опыт получить. Я верю, что нам в жизни люди случаются не просто так. Поэтому, возможно, он случился не просто так. Может, я пойму это как-нибудь позже", – рассказала знаменитость.