Аліна Байкова не приховувала своїх стосунків з американським бізнезменом та філантропом Патріком Керролом, чия компанія "Carroll Organization" займається інвестиціями у сфері нерухомості.

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Модель публікувала спільні фото з обранцем та показувала, як проводить час з коханим. Втім останнім часом Аліна більше не публікувала фотографій з Патріком. Вона вперше розповіла, що покинула чоловіка та навіть зазначила, що ці стосунки були токсичними.



Аліна Байкова з колишнім бойфрендом / Фото з інстаграму

У своєму нещодавньому інтерв’ю Аліна Байкова розкрила вражаючі деталі. За її словами, чоловік постійно тримав її під контролем, не дозволяв кудись ходити та навіть змушував демонструвати ідеальні стосунки в інстаграмі.

Мені треба, напевно, треба попросити пробачення в людей, за те, що демонструвала щастя в інстаграмі, але воно було фейковим. Я могла в сльозах сидіти та публікувати фото, бо він на мене кричав, чому я аж два дні не виставляла нічого в інстаграм (спільних фото, – 24 канал)", – зазначила Аліна.

У Патрика було троє дітей хлопчиків. Модель розповіла, що з дітьми завжди було весело, втім продовжувати з чоловіком стосунки було дуже важко.



Аліна Байкова з колишнім бойфрендом та його дітьми / Фото з інстаграму

За словами Аліни, він навіть не відпускав її на роботу та їхав з нею. Вона летіла знімати кампейн на один день в інший штат, тож він покинувши дітей полетів з нею. Він також не відпускав її на зустріч з подругами.

"Я своїх дівчат не бачила шість місяців. Він каже: "А нащо ти з ними на обід підеш? Щоб вас чоловіки знімали?", – розповідає Аліна Байкова.

Патрик не вірив у дружбу між чоловіком та жінкою, тож Аліні довелося видалити свій WhatsApp. Вона не могла відповідати друзям чоловічої статі. Він змушував її відписуватися від чоловіків з fashion-індустрії.



Бойфренд моделі ревнував її до інших чоловіків / Фото з інстаграму

Аліна Байкова на запитання, чи окрім морального насильства було ще й фізичне, попросила поставити інше питання. Вочевидь, модель не хотіла виносити на публіку зайвого, втім, ймовірно, фізичне насилля у стосунках також було.

Модель також розповіла, що вони купували дім у Маямі. Чоловік ремнував дівчину через те, що її всі знають в Нью-Йорку, а його – ні. Саме тому вони обоє вирішили переїхати. Втім ще до переїзду Аліна розуміла, що мусить завершити ці стосунки, тож вона буквально втекла від чоловіка.



Перед розривом стосунків пара переїхала в Маямі / Фото з інстаграму

Знаменитість зазначила, що таких стосунків нікому не побажає, оскільки ментально їх переносити було їй дуже важко, втім вважає, що все ж таки це чомусь має її навчити, адже вірить, що люди приходять у наше життя не просто так.

"Знаєте, треба було досвід отримати. Я вірю, що нам у житті люди трапляються не просто так. Тому, можливо, він трапився не просто так. Може, я зрозумію це якось пізніше", – розповіла знаменитість.