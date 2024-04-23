Алессандра Амбросио позировала топлес в шляпе от украинского бренда: впечатляющий кадр

Эффектная супермодель Алессандра Амбросио любит демонстрировать своим поклонникам идеальное загорелое тело в купальниках. В 43 года женщина имеет безупречную фигуру и не упускает возможности похвастаться ею со своими поклонниками.

Звезда Victoria's Secret обожает путешествия, поэтому почти все свое свободное время проводит в солнечных и теплых странах.

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Бразильская супермодель поделилась со своей аудиторией новыми кадрами у бассейна. Она продемонстрировала базовый розовый купальник без завязок, который позволяет равномерно сесть загару на тело.

Впрочем главной изюминкой ее образа стала желтая соломенная шляпа, которую знаменитость приобрела от украинского бренда Ruslan Baginskiy. Это уже не впервые модель выбирает головные уборы от львовского дизайнера. В ее гардеробе есть немало кепи и шляп от талантливого Руслана Багинского.

Алессандра Амбросио выбрала для себя ковбойское соломенное изделие желтого цвета с красивым кружевным плетением и отделкой в виде двух больших букв – RB. Цена такой шляпы на сайте бренда – 10 500 гривен.



Шляпа, которую выбрала модель / Фото с сайта бренда

Звезда подиумов сделала кадр в купальнике и шляпе, а на другой фотографии полностью разделась и позировала лежа топлес, прикрыв голову головным убором.



Алессандра Амбросио в шляпе от Руслана Багинского / Фото из инстаграма модели



Алессандра Амбросио позировала топлес в шляпе / Фото из инстаграма модели

Последний раз шляпу от Руслана Багинского надела Мадонна несколько недель назад на открытии художественной выставки картин своего сына Рокко. Она позировала в зеленом костюме и белой шляпе от украинского бренда.