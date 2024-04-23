Алессандра Амбросіо позувала топлес у капелюсі від українського бренду: вражаючий кадр

Ефектна супермодель Алессандра Амбросіо любить демонструвати своїм прихильникам ідеальне засмагле тіло в купальниках. У 43 роки жінка має бездоганну фігуру та не втрачає можливості похизуватися нею зі своїми прихильниками.

Зірка Victoria’s Secret обожнює подорожі, тож майже увесь свій вільний час проводить в сонячних і теплих країнах.

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Бразилійська супермодель поділилася зі своєю аудиторією новими кадрами біля басейну. Вона продемонструвала базовий рожевий купальник без зав’язок, який дозволяє рівномірно сісти засмазі на тіло.

Втім головною родзинкою її образу став жовтий солом’яний капелюх, який знаменитість придбала від українського бренду Ruslan Baginskiy. Це вже не вперше модель обирає головні убори від львівського дизайнера. У її гардеробі є чимало кепі та капелюхів від талановитого Руслана Багінського.

Алессандра Амбросіо обрала для себе ковбойський солом’яний виріб жовтого кольору з красивим мережевним плетінням та оздобленням у вигляді двох великих букв – RB. Ціна такого капелюха на сайті бренду – 10 500 гривень.



Капелюх, який обрала модель / Фото з сайту бренду

Зірка подіумів зробила кадр у купальнику та капелюху, а на іншій світлині повністю роздягнулася та позувала лежачи топлес, прикривши голову головним убором.



Алессандра Амбросіо у капелюсі від Руслана Багінського / Фото з інстаграму моделі



Алессандра Амбросіо позувала топлес у капелюсі / Фото з інстаграму моделі

Востаннє капелюх від Руслана Багінського одягнула Мадонна кілька тижнів тому на на відкритті художньої виставки картин свого сина Рокко. Вона позувала у зеленому костюмі та білому капелюсі від українського бренду.