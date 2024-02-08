Блогер-миллионница надела бомбер от украинского бренда Kulakovsky за 46 тысяч гривен

Одна из самых стильных модниц Франции Алекс Ривьер надела бомбер от украинского бренда Kulakovsky. Девушка, как всегда, придерживалась в своем образе минимализма, поэтому создала элегантный look.

Аутфиты Алекс Ривьер любят все, кому нравится классический стиль. Француженка имеет в своем гардеробе базовые и капсульные сезонные вещи, которые идеально сочетает между собой.

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Уже немало знаменитостей выбирают вещи от украинских брендов. Надеть наряд от дизайнера Артура Кулаковского решила французская инфлюенсер Алекс Ривьер.

Образ Алекс Ривьер

Девушка надела базовый лонгслив, который соединила с черными широкими джинсами и туфлями на каблуках. Сверху она надела короткий темно-коричневый бомбер с белым воротничком. Кожаная верхняя одежда стоит на сайте бренда 46 тысяч гривен.

Это уже не впервые известные люди выбирают для себя бренд Kulakovsky. Вещи от дизайнера есть в гардеробе Келли Разерфорд, Хейли Бибер, Риты Оры и многих других.

Стильный образ француженка довершила структурированной черной сумкой с короткими ручками и солнцезащитными очками.

Как одевается Алекс Ривьер

На своем примере инфлюенсер показывает, как можно из базовых вещей создать стильный и безупречный образ.

За инстаграм-профилем Алекс Ривьер следят более миллиона пользователей, которые вдохновляются ее аутфитами в классических цветах, которые выдержаны в минимализме, без особых ярких акцентов.

Образы французской модницы – лаконичные и простые, поэтому их охотно сможет повторить любая девушка. Для этого стоит иметь в своем гардеробе так называемую вечную классику: базовые свитера, водолазки, джинсы, брюки, пальто, обувь и тому подобное. На нескольких примерах демонстрируем изящный и несколько аристократический стиль Алекс Ривьер, которым она влюбила в себя огромную аудиторию поклонников со всего мира.