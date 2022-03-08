Актуальный тренд 2022 года: бренд Lanvin объединил в новой коллекции желтые и синие цвета

Французский Модный дом высокой моды Lanvin недавно представил свою коллекцию. Многие модели вышли на подиум в сине-желтых вещах.

Мода на сине-желтые цвета каждый день растет, а все потому, что многие звезды, дизайнеры и инфлюэнсеры поддерживают украинцев и в знак солидарности примеряют на себе образы в цветах национального флага Украины.

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Институт цвета Pantone посвятил Украине два цвета, которые символизируют свободу и действие: свободный синий (freedom blue) и энергичный/побуждающий к действиям желтый (energising yellow).

Хотя и бум на сине-желтый цвет основан на печальных и плачевных началах, эти цвета могут вытеснить цвет года Very Perri и стать главными оттенками, которые уже активно начали использовать в своих коллекциях именитые дизайнеры.

Креативный директор бренда Lanvin Бруно Сиалелли несколько дней тому назад представил свою осенне-зимнюю коллекцию. Главная идея заключалась в контрасте цветов, поэтому дизайнер воспользовался модными сочетаниями желтого и синего, которые отсылаются в цвета государственного флага Украины.

Модельер презентовал желтый и синий велюровый костюм, соединил синюю тунику с желтыми брюками, а стилизацию кофты, брюк и шапки в желтом цвете завершил синим пальто. Также Бруно Сиалелли представит на будущий сезон синюю шубу, которая удачно сочетается с желтым свитером и кюлотами.



Коллекция Lanvin в сине-желтом цвете / Фото с WWD



Коллекция Lanvin в сине-желтом цвете / Фото с WWD



Коллекция Lanvin в сине-желтом цвете / Фото с WWD



Коллекция Lanvin в сине-желтом цвете / Фото с WWD



Коллекция Lanvin в сине-желтом цвете / Фото с WWD



Коллекция Lanvin в сине-желтом цвете / Фото с WWD



Коллекция Lanvin в сине-желтом цвете / Фото с WWD