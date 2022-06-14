Актуальные украшения, которые мы будем носить летом: лучшая подборка

Украшения всегда прекрасно дополняют наши образы и играют решающую роль в создании аутфита. Какие аксессуары будут в моде летом 2022 года – читайте дальше.

Каждый сезон дизайнеры представляют не только новые элементы гардероба и диктуют новые тренды на отдельные вещи, но и создают украшения. В этом году аксессуары стали более заметными и массивными.

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Бренды все больше стали делать ставку на ретромотивы, увеличили объемы, прибавили геометрии и яркие цвета.

Чокеры

Чокеры, которые были популярны несколько лет назад – возвращаются. Теперь вы можете завершить шею эффектным акцентным аксессуаром из жемчужин, цепей или разноцветных бусин.



Актуальные аксессуары на лето / Фото с Elle



Актуальные аксессуары на лето / Фото с Elle



Актуальные аксессуары на лето / Фото с Elle

Ретроклипсы

В 2022 году клипсы в стиле 80-х и 90-х станут отличным дополнением как к минималистичному образу. Кроме того, они станут прекрасной изюминкой к эклектическому наряду.



Актуальные аксессуары на лето / Фото с Elle

Серьги-кольца

Серьги в виде колец уверенно прорываются в тренды уже несколько сезонов. Этот аксессуар трудно назвать мастхевом лета, впрочем, к джинсам с низкой посадкой они будут подходить идеально.



Актуальные аксессуары на лето / Фото с Elle

Кристаллы

Стилисты советуют в своих образах сделать серьги из кристаллов главной изюминкой благодаря прическе. Соберите волосы в хвост или пучок, добавив пожилую вещь с открытыми плечами.



Актуальные аксессуары на лето / Фото с Elle

Прозрачные серьги

80-е в этом сезоне не хотят нас покидать. Прозорие массивные серьги не только вернут вас в ту эпоху, но и сделают более интересным аутфит.



Актуальные аксессуары на лето / Фото с Elle

Бахрома

Знаем, чего чего, а вот бахромы вы точно не ожидали на серьгах. Однако аксессуары украшены бахромой – имеют особый шарм. Серьги с бахромой дополнят пляжные образы и летние платья, а также придадут особенности брючным костюмам.



Актуальные аксессуары на лето / Фото с Elle