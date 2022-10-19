Модные свитера на осень: что нужно приобрести на холодный сезон

Совсем скоро наступит ноябрь, а вместе с ними и первые холодные дни. В это время нашими спасателями становятся свитера, которые не позволяют замерзнуть. На какие изделия стоит обратить внимание в этом сезоне – смотрите дальше.

Главным фокусом дизайнеров этой осенью стали свитера с яркими цветными принтами, мягкой шерстью и кашемиром, высоким воротником и объемными рукавами.

Свитер с узором Fair Isle – тренд осенне-зимнего сезона: стильные варианты

Принты

Обратите внимание на узор Fair Isle, который чаще всего начинают одевать инфлюэнсеры в холодное время. Такой принт появился в новой коллекции бренда Ralph Lauren, а Chloe представили свитер с рисунком зимних гор.



Актуальные свитера для осеннего сезона / Фото с Vogue



Актуальные свитера для осеннего сезона / Фото с Vogue

Яркие цвета

Яркие цвета были особенно популярны летом. Они увлекли не только модные подиумы, но и уличный стиль. Эти цвета остаются с нами осенью, даже несмотря на то, что на улице будет пасмурная погода. Обратите особое внимание на насыщенный розовый цвет или пастельный свитер оттенка фисташки.



Актуальные свитера для осеннего сезона / Фото с Vogue



Актуальные свитера для осеннего сезона / Фото с Vogue

Торочки

В этом сезоне торочки стали эффектным декоративным элементом, ими украшено немало теплых свитеров. Торочками украшены свитера в коллекциях Dior и Jil Sander.



Актуальные свитера для осеннего сезона / Фото с Vogue



Актуальные свитера для осеннего сезона / Фото с Vogue

Объемные рукава

Дизайнеры для этого сезона начали заигрывать с формами и объемами. Модели представили на подиумах свитера с чрезмерно увеличенными рукавами. Сочетайте такие свитера с брюками палаццо или джинсами клеш.



Актуальные свитера для осеннего сезона / Фото с Vogue



Актуальные свитера для осеннего сезона / Фото с Vogue

Вырезы

Фигурные вырезы нашли место в коллекциях дизайнеров. Сочетайте такие изделия с лосинами или носите соло, если этому способствует длина.



Актуальные свитера для осеннего сезона / Фото с Vogue



Актуальные свитера для осеннего сезона / Фото с Vogue