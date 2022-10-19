Головним фокусом дизайнерів цієї осені стали светри з яскравими принтами і кольорами, м’якою вовною і кашеміром, високим коміром та об’ємними рукавами.

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Принти

Зверніть увагу на візерунок Fair Isle, який найчастіше починають одягати інфлюенсери в холодну пору. Такий принт з’явився в новій колекції бренду Ralph Lauren, а Chloe представили светр з малюнком зимових гір.



Актуальні светри для осіннього сезону / Фото з Vogue



Актуальні светри для осіннього сезону / Фото з Vogue

Яскраві кольори

Яскраві кольори були особливо популярними влітку. Вони захопили не лише модні подіуми, але й вуличний стиль. Ці кольори залишаються з нами восени, навіть попри те, що на вулиці здебільшого буде похмура погода. Зверніть особливу увагу на насичений рожевий колір чи пастельний светр фісташкового відтінку.



Актуальні светри для осіннього сезону / Фото з Vogue



Актуальні светри для осіннього сезону / Фото з Vogue

Торочки

Цього сезону торочки стали ефектним декоративним елементом, ними прикрашено чимало теплих светрів. Торочками прикрашені светри у колекціях Dior та Jil Sander.



Актуальні светри для осіннього сезону / Фото з Vogue



Актуальні светри для осіннього сезону / Фото з Vogue

Об’ємні рукави

Дизайнери для цього сезону почали загравати з формами та об’ємами. Моделі презентували на подіумах светри з надмірно збільшеними рукавами. Поєднуйте такі светри зі штанами палаццо або джинсами кльош.



Актуальні светри для осіннього сезону / Фото з Vogue



Актуальні светри для осіннього сезону / Фото з Vogue

Вирізи

Фігурні вирізи також знайшли місце у колекціях дизайнерів. Поєднуйте такі вироби з лосинами або ж носіть соло, якщо цьому сприяє довжина.



Актуальні светри для осіннього сезону / Фото з Vogue



Актуальні светри для осіннього сезону / Фото з Vogue